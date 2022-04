Série Ouro: Com Império Serrano campeão, Cubango é rebaixada e vai desfilar em Campinho em 2023. Porto da Pedra é vice

A Império Serrano é a grande campeã da Série Ouro e retorna á elite do Carnaval carioca em 2023. Com notas dez do primeiro ao último envelope, a escola de Madureira, no 'coração' do samba do Rio de Janeiro, confirmou as expectativas da crítica especializada na apresentação do enredo 'Camará', na quinta-feira de Carnaval, e fez uma grande festa, que se iniciou na Praça da Apoteóse da Marquês de Sapucaí, e se estendeu à quadra de ensaios, na noite dessa segunda-feira (26). A Porto da Pedra, uma das cotadas para ganhar o Carnaval, ficou com a segunda colocação, com a União da Ilha em terceira.

Imperio 'sobrou na turma' na noite de quinta-feira (21) | Foto: Sergio Soares

A notícia triste para o mundo do samba de Niterói foi o rebaixamento da Acadêmicos do Cubango, última colocada, em meio a muitos protestos da agremiação, que se projetava, segundo a crítica especializada, 'na briga' por posições intermediárias no desfile. Á frente da escola de Niterói, mas também rebaixada, ficou a Santa Cruz. Em 2023, as duas vão desfilar na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho. Outra escola da cidade, a Acadêmicos do Sossego, ficou com a sexta colocação e se mantém na Marquês de Sapucaí.

Alegorias imponentes foram levadas pela Cubango. Crítica consideou rebaixamento surpreendente | Foto: Sergio Soares

Crise - A Acadêmicos do Cubango vive, desde 2020 uma crise de gestão, com um 'racha' na ditretoria da escola. E ao longo do Carnaval de 2022, 'atolada' em dívidas e até com o fornecimento de luz e água cortados, pouco utilizou a quadra de ensaios, que ontem, estava fechada e com aspecto de abandono, com os "baners' da fachada danificados. A escola desfilou em meio a uma 'chuva' de boatos sobre os problemas de preparação para o desfile oficial de quarta-feira de Carnaval. O rebaixamento para a Intendente Magalhaes encerra um ciclo de desfiles memoráveis pelo acesso na Marquês de Sapucaí. A crise afastou do desfile a comunidade e até os gestores políticos da região que costumam prestigiar a apresentação das agremiações da região no Rio.

'Império' de títulos - O Império Serrano é o quarto maior vencedor da folia carioca, com nove títulos de campeão conquistados nos anos de 1948, 1949, 1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1972 e 1982. Também possui quatro títulos no acesso, conquistados em 1998, 2000, 2008 e 2017. Nos últimos anos, no entanto, a escola nunca conseguiu se firma na chamada 'elite' do Carnaval do Rio.