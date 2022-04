Após batalha por décimos, Viradouro fica em terceiro lugar no Carnaval 2022

Lotada desde bem cedo, a quadra da Viradouro no Barreto, em Niterói, ficou recheada de pessoas, nesta terça-feira (26), que foram acompanhar a apuração dos votos para definir a escola campeã do Carnaval 2022. Uma das favoritas ao prêmio de primeiro lugar, a Viradouro armou uma verdadeira festa para vibrar e torcer pela conquista do tricampeonato e o segundo título seguido logo após se consagrar campeã no Carnaval de 2020.

Aos gritos de 'É campeã' e segurando cartazes com a frase 'Eu acredito', a torcida acompanhou cada segundo da apuração com muita apreensão, muito por conta da disputa acirrada com a Grande Rio, que acabou levando o título.

No palco, um incrível show da bateria embalou a torcida que vibrava com o enredo "Não Há Tristeza que Possa Suportar Tanta Alegria", que falou sobre a Carnaval de 1919, marcado como o primeiro carnaval após a pandemia da Gripe Espanhola, fazendo um paralelo com a pandemia de Covid-19.

Já na apuração, a quadra da Viradouro vibrou logo no primeiro 10 da escola concedido pelo jurado Paulo Paradela no quesito Fantasia. A escola terminou o quesito empatada com a Beija-Flor, Grande Rio e Portela.

Clima de festa virou tristeza. Mas bateria deu o tom de festa novamente após o resultado final | Foto: Layla Mussi

No segundo quesito, Hamornia, a escola ficou em quinto lugar, deixando o embate entre Beija-Flor e Grande Rio. O sentimento de ansiedade logo tomou conta de quem estava na quadra da Viradouro torcendo pela recuperação e do retorno ao topo. A torcida deu certo, uma vez que após a apuração do terceiro quesito - Comissão de Frente - a escola niteroiense subiu para o quarto lugar.

No quarto quesito, samba-enredo, a quadra da Viradouro vibrou duas vezes com as notas do primeiro jurado: uma quando recebeu o primeiro dez e a segunda vez com o 9.8 da Grande Rio. O quesito foi a ponta de esperança da Viradouro, que subiu ao terceiro lugar, ficando atrás apenas da Grande Rio e a Beija-Flor, que subiu para a primeira posição. A escola voltou ao quarto lugar, dando a vez a Portela após o quesito Bateria.

Durante a apuração do quesito Alegorias e Adereços, a euforia voltou a tomar conta da quadra após a Beija-Flor receber dois 9.9 seguidos e depois um 9.8, enquanto escola de Niterói recebeu três notas 10. Com a queda surpreendente da Beija-Flor, a Viradouro decolou do quarto para o segundo lugar.

Após o sétimo quesito, enredo, a Viradouro ficou atrás da Grande Rio por apenas quatro décimos, o que aumentou mais ainda a chama da esperança dos torcedores da escola do Barreto.

Após o penúltimo requisito - Mestre sala e Porta bandeira - a Viradouro desceu para o terceiro lugar dando lugar a Beija-Flor por apenas um décimo.

No quesito evolução, o clima pesou na quadra após a nota 9.8 do primeiro jurado, Gustavo Paso. Apesar da esperança ser a última a morrer, os presente na quadra da Viradouro viram que seria muito difícil tirar a taça da escola de Duque de Caxias.

Apesar de batalhar até o fim, décimo por décimo, a Unidos do Viradouro ficou com o terceiro lugar. A escola, no entanto, não deixou se abater e até antes mesmo de anunciar o fim da apuração, a bateria já fez um show na quadra para levantar o ânimo de seus membros e de quem foi acompanhar a apuração, já preparando o coração dos foliões para o próximo Carnaval e a briga por mais um título.