Grande Rio é a nova campeã do Carnaval do Rio

A Grande Rio é a grande campeão do Carnaval do Rio de Janeiro. Durante a apuração desta terça-feira (26), em momento nenhum a escola de Duque de Caxias saiu das primeiras colocações. Desde 1997, quando a Viradouro sagrou-se campeã, não havia um campeão inédito no Carnaval do Rio.

Com o enredo ‘Fala, Majeté! Sete chaves de Exu’, a Grande Rio desconstruiu todo preconceito com a imagem de Exú. Muito elogiada desde o fim do desfile, a Grande Rio confirmou seu favoritismo nota a nota e comemorou no final.

Na classificação final, a Beija-Flor ficou em segundo, e a Viradouro em terceiro.