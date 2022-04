Prefeitura do Rio proíbe caixas de som nas praias da cidade

A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou, por meio de decreto, a proibição do uso de caixas de som nas praias da cidade. O decreto também proíbe o uso de das caixas em unidades de conservação do proteção integral do município.

Segundo o texto, o uso das caixas de som será coibido pela Guarda Municipal, que poderá apreender o equipamento. O uso está liberado apenas em atividades desportivas ou de lazer autorizadas pela prefeitura, além de eventos também previamente autorizados.

O decreto dispõe sobre medidas de controle e fiscalização das "fontes de poluição sonora nas praias e parques".