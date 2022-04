São Gonçalo promove 'Dia da Beleza' para os idosos, entenda!

A Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Proteção Social e Especial, promoveu o “Dia da Beleza” para os idosos da Instituição Cristã Amor ao Próximo, no Centro, na manhã desta segunda-feira (25). O projeto visa proporcionar um dia diferenciado com atividades para os idosos residentes das Instituições de Longa Permanência (Ilpis) do município. Inicialmente, as ações serão realizadas nas ilpis conveniadas da Prefeitura, sendo expandidas para as outras instituições da cidade posteriormente.

“Através dessas ações estaremos acompanhando a atuação das instituições do município, além de promover atividades que desenvolvam a autoestima desses idosos que precisam de cuidados e afeto. Estamos cumprindo de fato o papel da assistência social”, disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

Durante a ação, foram oferecidos corte de cabelo, maquiagem e oficina de bijuterias, além de entrega de brindes e um desfile com as roupas de doações arrecadas por voluntários que participaram do evento. A Instituição Cristã Amor ao Próximo, que foi um dos locais vencedores do chamamento público realizado no fim do ano passado, abriga atualmente 19 idosos que eram mantidos pela secretaria no Abrigo Cristo Redentor.

“O objetivo da subsecretaria é promover a garantia de direitos desses idosos que residem nas ilpis do município. Queremos oferecer dignidade para esses idosos. Desde o último ano estamos promovendo a campanha 'Respeitar o idoso é respeitar o nosso futuro', pois sabemos que eles necessitam de um cuidado especial, com profissionais capacitados e muito carinho. Além disso, durante as ações, vamos analisar o serviço oferecido pela instituição como forma de garantir que os idosos estão recebendo o atendimento adequado”, declarou o subsecretário Jair Melo.

Na Instituição Cristã Amor ao Próximo, os idosos recebem o tratamento de uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicólogos, enfermeiros e fisioterapeutas, que atuam diariamente para promover a saúde e o bem estar dos assistidos.

“Pela primeira vez estamos em um trabalho em conjunto com a Prefeitura e essa parceria só tem a beneficiar os idosos. Esse intercâmbio entre a instituição e a Secretaria de Assistência Social é primordial para a garantia de direitos dos idosos. Somos uma instituição muito séria, atuante há muitos anos no município, que preza pelo atendimento de excelência”, afirmou a presidente da instituição, Odiracy de Carvalho.