São Gonçalo desativa antigo centro de castração, entenda!

A Vigilância Sanitária, ligada à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, informa que o Centro de Castração da Amendoeira vai realizar as cirurgias de castração até a próxima sexta-feira (29). As intervenções que estavam marcadas para o mês de maio serão remarcadas.

As castrações terão continuidade no novo Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), quando o equipamento for inaugurado. As castrações que estavam agendadas para o Centro de Castração da Amendoeira poderão ser remarcadas diretamente no Cavem às segundas, quartas e sextas, das 9h às 16h, quando este estiver em funcionamento.

Localizado no bairro Mutuá e batizado com o nome de Marcio Barreiros Fernandes, o Cavem vai realizar as castrações de cães e gatos, consultas de casos de baixa complexidade, além de aplicar a vacinação antirrábica animal durante todo o ano e fazer testes para detectar a esporotricose (zoonose causada por fungo que acomete cães e gatos, abrindo feridas na pele).

O Cavem terá capacidade para atender a mesma quantidade de castrações por dia, cerca de 20 animais. Por enquanto, os agendamentos ainda não estão sendo realizados. Quando retornarem, as marcações serão feitas diretamente no local. O pré-agendamento será feito por telefone e internet para as novas cirurgias.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (21) 3195-5198, no ramal 1005 ou na sede da Vigilância Sanitária, que fica no São Gonçalo Shopping (Avenida São Gonçalo, s/nº, Boa Vista). O Cavem fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica, mas ainda passa por adaptações.