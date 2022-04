Prefeitura de Tanguá amplia linhas do transporte universitário

Os estudantes que cursam presencialmente o ensino superior nas universidades de Niterói poderão contar com mais um itinerário do transporte oferecido pelo município de Tanguá. O novo veículo sairá às 11h da sede da Faetec, no Centro de Tanguá, e retornará às 19h, da Reserva Cultural, no Centro de Niterói.

A iniciativa, segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, visa atender aos alunos que estudam na parte da tarde.

"Era comum muitos estudantes terem que passar o dia e a noite no município de Niterói, pela falta do veículo e também de condições financeiras para arcar com o retorno. Isso representa economia de tempo na rotina dos estudantes e um alento aos seus familiares, que ficam preocupados com essa dupla jornada", explicou Rodrigo.

Além do novo transporte vespertino, a prefeitura de Tanguá também passou a ofertar no início deste ano um veículo exclusivo para os alunos que estudam no município de São Gonçalo, no turno da manhã. Antes, esse coletivo era compartilhado com os graduandos de Niterói.

Atualmente, a prefeitura de Tanguá disponibiliza três veículos pela manhã, um à tarde e três durante a noite, contemplando cerca de 370 estudantes.