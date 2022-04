"Silvio Santos vem aí!" Apresentador vai retornar ao seu programa

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, vai retornar à sua atração, o 'Programa Silvio Santos', após oito meses. Silvio irá gravar o programa nesta terça-feira (26).

Segundo a assessoria do SBT, ao 'NaTelinha', Silvio Santos vai apresentar o programa sozinho, sem a presença da filha, Patrícia Abravanel, que esteve à frente da atração durante a ausência do pai. Silvio estava afastado desde agosto de 2021 quando foi diagnosticado com covid-19.

No dia 23 de abril, o cabelereiro de Silvio há décadas, Jassa, deu um 'spoiler' ao postar uma foto comentando a volta do apresentador. "Meu amigo voltou", escreveu.