Novas ligações de rede de água são realizadas no distrito de Itaipuaçu, em Maricá

O dia começou e moradores do distrito de Itaipuaçu, em Maricá, já avistam equipes da Águas do Rio na região. Na rua Jardel Filho, a dona Lucimar Sant’Ana recebe pela manhã os profissionais com um sorriso no rosto. “Estou muito feliz, porque vim morar há pouco tempo em Itaipuaçu e liguei para os canais de atendimento da empresa para solicitar a minha ligação de água. Em cinco dias úteis, a equipe apareceu aqui na minha casa para instalar o meu hidrômetro. Agora, eu e a minha família temos água de qualidade!”, conta.

Com o empenho de fazer com que a água tratada chegue às torneiras de quem ainda não possui esse bem essencial, a Águas do Rio realizou, de janeiro a abril deste ano, a instalação de 854 novas ligações de água em Maricá, beneficiando cerca de 2.700 moradores do município. Somente em Itaipuaçu foram 442 ligações e 1.400 pessoas já contam com este serviço em suas casas.

“Nosso trabalho é contínuo e avança de rua em rua, principalmente em Itaipuaçu, que sempre apresentou problemas históricos de abastecimento. Nesta semana, implantamos 500 metros de rede de distribuição de água e instalamos 51 novas ligações, beneficiando 163 moradores da Rua 68. Agora, iniciamos o assentamento de 200 metros de rede na Rua 32”, explica a coordenadora de Serviços, Fernanda Barreto.

Desde o início das operações, em 1º de novembro, a Águas do Rio vem trabalhando para regularização e recuperação do sistema de distribuição de água no município. “A ideia é que possamos fazer, em paralelo com outros serviços que já executamos na cidade, uma força tarefa para levar água tratada para a população. Em um único dia, um mutirão com cerca de 30 colaboradores executou 34 novas ligações em Itaipuaçu, beneficiando mais de 100 moradores. O nosso objetivo é esse: seguirmos em frente para levar mais qualidade de vida para todos!”, conclui Fernanda.