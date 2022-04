Caminhão não tombou na Ponte Rio-Niterói, os boatos começaram nas redes sociais

Uma carretinha se desprendeu durante esta tarde de segunda-feira (25) na Ponte Rio-Niterói, causando assim um congestionamento na ponte, no sentido Niterói. Pelas redes sociais, as pessoas estavam cogitando que um caminhão tinha caído da ponte, porém essa informação foi prontamente negada pela concessionária EcoPonte, que é responsável pela administração local.

Segundo a empresa, o que aconteceu foi que um reboque se soltou do carro e acabou por parar na mureta de proteção. Fazendo com que fosse causado uma impressão falsa de na verdade o veículo sido jogado para a Baía de Guanabara. O acontecimento aconteceu no início da tarde e acabou bloqueando uma parte do trecho perto da altura do Vão Central.

Por volta das 16h, a faixa já tinha sido liberada e o percurso vindo pra Niterói já sido liberada. O Corpo de Bombeiro negou os indícios de qualquer queda ou acidente no local.