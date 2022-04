Elon Musk efetua a compra do Twitter por US$ 44 bilhões

A rede social Twitter, aceitou a proposta de compra feita pelo empresário Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Após algumas reuniões entre o empresário e os executivos da rede social durante este domingo (24). A compra foi finalizando dando 100% dos direitos da rede social para o empresário.

O valor estimado da compra foi de US$ 44 bilhões (por volta de R$ 214 bilhões), Elon ainda pagará US$ 54,20 por ação (equivalente a R$ 264). Com isso a aquisição passa a ser uma capital fechada, não tendo o direito de ter nenhuma ação negociada na bolsa.

O negócio ainda está sendo sujeito a passar por algumas aprovações regulatórias. Mas até o final do ano, o processo de compra deverá ser finalizado, de acordo com o comunicado feito por eles.

"Liberdade de expressão é a base do funcionamento da democracia, e o Twitter é a praça de discussão digital, onde são debatidos os assuntos vitais para o futuro da humanidade", disse Elon Musk em seu comunicado. "Também quero tornar o Twitter melhor ao aprimorar o produto e acrescentando novos recursos".

O empresário ainda falou sobre o fato de que ele tornará público os algoritmos da rede, para que assim possa acontecer uma confiança entre os usuários e que também, combater todos os bots que ficam espalhando spam. Foi anunciado também que todos as pessoas que usam o Twitter passaram por uma autenticação.

"Estou ansioso para trabalhar com a companhia e comunidade de usuários para desbloquear o potencial [da plataforma]", afirmou o Musk.