Lâmpadas queimadas geram escuridão de 300 metros no Laranjal

Os moradores do Laranjal, bairro de São Gonçalo, reclamam que estão com 12 postes com lâmpadas queimadolas em duas ruas da região. As ruas em questão são a Avenida Cardeal Arco-Verde, que possui 7 lâmpadas queimadas, e a Avenida Bispo Dom João da Mata, onde 5 lâmpadas de postes não funcionam. Ambas ficam próximas à RJ-104. Os gonçalenses do local temem assaltos e outros tipos de perigos que a falta de iluminação pública pode causar.

O gonçalense Leonardo Marinho, de 46 anos, mora no local desde que nasceu e conta que sempre existiu esse tipo de problema, mas a Prefeitura acabava não demorando muito e realizava o reparo dos postes sem iluminação. No entanto, desta vez a resolução está demorando para acontecer.

"Estamos há cerca de seis meses nessa situação. Se fosse um ou outro poste com a lâmpada queimada era melhor, mas são vários, em sequência, sem luz. São cerca de 300 metros de rua sem iluminação. Eu já tentei resolver com a Prefeitura, mas o Whatsapp que me passaram não existe e o número deles não atende, estamos sem respostas. Minha mãe trabalha e sai de casa 4h da manhã, é uma escuridão absurda sem as luzes, ela tem que ir correndo até a van para não dar mole ali naquele escuro, é muito difícil!", afirmou.

A Subsecretaria de Iluminação Pública informou que as equipes estão trabalhando diariamente com uma alta demanda para resolver os problemas de iluminação pública no município de São Gonçalo e vai enviar uma equipe ao local citado para avaliar a situação.

O número de whatsapp disponibilizado pela subsecretaria é o (21) 99977-0059, com horário de atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h.