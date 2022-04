Venda do Twitter para Elon Musk deve ser concretizada hoje

A venda do Twitter para Elon Musk está prestes a ser concluída, e a proposta deve ser aceita ainda nesta segunda-feira (25). O valor oferecido para a rede social é de US$ 43 bilhões de dólares.

Uma reunião está marcada para esta tarde, e o anúncio de oficialização da venda viria após o fechamento do mercado, a partir das 17 horas do horário de Brasília.

O plano do homem mais rico do mundo para comprar a rede social é de investir US$ 21 bilhões da sua própria fortuna, cartas de compromisso do banco Morgan Stanley e de um grupo de credores avaliadas em US$ 13 bilhões e US$ 12 bilhões provenientes de empréstimos a partir de ações do próprio Musk na Tesla, montadora de carros elétricos da qual ele é dono.

A possível compra da rede social pelo homem mais rico do mundo, segundo revistas especializadas, pode se tornar uma ameaça ao grupo Facebook, donas das eles Facebook, Instagram e WhatsApp.