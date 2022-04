Ação com catadores coleta 6,2 toneladas de latinhas no Carnaval da Sapucaí

Realizada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e 80 catadores de materiais recicláveis, coordenados pela Associação dos Catadores do Jardim Gramacho (Acamjg), a ação coletou mais de 6 toneladas de latinhas de alumínio para bebidas durante os quatro dias de desfiles das escolas de samba no Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ).

“Através do Cada Lata Conta e em parceria com os catadores, tivemos a oportunidade de garantir a coleta de todas as latinhas consumidas no Carnaval do Rio”, comemorou Cátilo Cândido, presidente da Abralatas. “Além disso, demos orientações aos foliões sobre a importância da reciclagem”, disse.

Durante os desfiles das escolas de samba na Sapucaí, foi montada uma estrutura do Cada Lata Conta, onde catadores devidamente identificados e com materiais de EPI, receberam diárias para coletar as latas, fazer a separação dos rejeitos e de outros materiais e transportar toda a sucata para as cooperativas de reciclagem.

As 6,2 toneladas de latinhas serão vendidas pelos próprios catadores para centrais de reciclagem, gerando ainda mais renda para esses profissionais. “O exemplo mais claro de economias circular, uma embalagem que, após o consumo, vira matéria-prima, gera renda para milhares de pessoas e volta a ser uma nova lata em apenas 60 dias”, comentou o presidente da Abralatas. A ação deve continuar no desfile das campeãs, neste sábado (30).