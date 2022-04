Ex jogador do Botafogo é preso acusado se envolver com crime organizado no Equador

Gabriel Cortéz, meia-atacante do Barcelona de Guayaquil e atual artilheiro do campeonato nacional do país, foi preso com outras 18 pessoas durante uma operação policial na última sexta-feira (22). Os presos são acusados de integrarem uma quadrilha que vinha atuando na província costeira de Esmeraldas, fronteira do Equador com a Colômbia.

Com os detidos foram apreendidos armas, munições, veículos e drogas, de acordo com a imprensa equatoriana. Cortéz, está sendo acusado de ordenar assassinatos, além de receber e repassar informações das vítimas mortas pela organização conhecida como Los Tiguerones.

"Não apenas acreditamos que ele tenha participação (com o grupo criminoso), mas foi ele quem ordenou e recebeu as informações sobre as pessoas que os assassinos atacaram, privando-as de suas vidas”, falou o ministro da Defesa Interior, Patricio Carrillo, durante uma coletiva.

As imagens do jogador algemado e descendo de um helicóptero da polícia viralizaram nas redes sociais. Na primeira audiência junto a um juiz, foi determinada a prisão do jogador por 90 dias. Três policiais também fazem parte do grupo de presos.