Vai ser nos 'detalhes'!: Grande Rio disputa título do Carnaval com Viradouro e Beija Flor. Vila corre 'por fora'

Chegou a hora da verdade! A leitura dos envelopes com as notas dos jurados promete emoções fortes na Praça da Apoteóse, no último e mais aguardado capítulo da volta ao Carnaval na Marquês de Sapucaí. E que Carnaval! Dois anos após a pandemia da covid-19, 'baixar a poeira', certamente deu pra 'matar' as saudades e sobraram emoções 'prá lá' de fortes' no palco maior da folia. Depois da 'maratona' de doze desfiles no Grupo Especial, agora todo mundo quer saber quem leva a taça. Mas para falar sobre isso, é preciso analisar o 'conjunto da obra', que engloba não apenas os desfiles, mas todo o trabalho de planejamento e preparação de cada escola. Antes do Carnaval, Viradouro, Beija Flor, Grande Rio e Mocidade Independente eram apontadas como virtuais favoritas pelo alto volume de investimentos, articulações de bastidores no mundo do samba e elogios da mídia especializada.

A Viradouro tenta o bi-campeonato em 2022 | Foto: Divulgação/Carnavalesco

Das quatro, três mantiveram as projeções, com passagens grandiosas e arrebatadoras na Marquês de Saúcaí. A exceção da Mocidade, que praticamente 'jogou fora' a oportunidade de voltar a vencer, por causa de um desfile confuso e cheio de erros de organização, três estão 'no jogo' e com maiores chances do truinfo. A Grande Rio, badalada pela crítica especializada e com vários prêmios não oficiais já ganhos, pode, finalmente, levar a taça, após vários anos 'batendo na trave'. Foi a melhor do segundo dia e se junta a Viradouro e Beija Flor na chamada 'linha de frente', com ligeira vantagem. Isso, porque as concorrentes de Niterói e de Nilópolis, mesmo com a mesma grandiosidade e perfeição, correm mais riscos de perder décimos 'preciosos' em pequenos problemas.

Beija Flor também quer o título | Foto: Divulgação/Carnavalesco

Por coincidência, um deles está nos pés de quem precisa dançar muito para arrebatar boas notas dos jurados. No caso da Viradouro, a perda do sapato do primeiro mestre sala, e da Beija Flor, o calçado da porta-bandeira. A escola de Niterói também teme pequena perda de pontos pelo fato de a fantasia de uma das alas ter rasgado. A crítica especializada também acha que a vermelha e branca esteve mais 'fria' em relação a 2020, o ano do bicampeonato. No caso da Beija-Flor, os riscos são maiores, já que cometeu alguns erros de evolução e também teve ausência de composições na segunda alegoria. E a grande surpresa entre as prováveis quatro primeiras colocadas é a Vila Isabel, que se apresentou técnicamente bem e aparentemente, sem os 'fantasmas' de perda de décimos das demais. Por isso corre por fora.

Num ano em que não houve problemas graves na passagem das escolas, como alas imcompletas, acidentes ou quebra de carros alegóricos na área de desfiles, o Carnaval foi muito equilibrado, e projeta várias agremiações que passaram bem, mas pecaram nos detalhes, por vagas, entre as campeãs: Unidos da Tijuca,Imperatriz, Salgueiro, Mangueira e a própria Mocidade estão nesse contexto. Mesmo com o reforço 'de luxo' do campeoníssimo Paula Barros, a Tuiuti deixou a desejar e deve ficar em posições intermediárias, na parte de baixo. Como ninguém cometeu tantos erros como a São Clemente, ela se projeta como forte candidata ao rebaixamento. A abertura dos envelopes será nessa terça-feira (26), na Praça da Apoteóse e o desfile das campeãs está marcado para o próximo sábado (30). Nesse domingo,a criançada esteve no palco maior do samba nas escolas miríns.

São Clemente é forte candidata ao gruppo de acesso | Foto: Layla Mussi/OSG

Niterói - Nos tempos melhores de pós pandemia, a folia também esteve presente em Niterói, onde o samba 'se mudou' para uma nova 'morada' - o Caminho Niemeyer, no Centro da Cidade, a 300 metros da Rua da Conceição, que entre 2006 e 2020, serviu como palco maior da folia na cidade. A mudança faz parte de um projeto para dar proseguimento ao processo de revitalização dos desfiles oficias, a partir de 2005, após onze anos de interrupção, com apresentação de 31 agremiações filiadas às duas ligas do município. O plano é gerenciado pela Empresa Niterói, Lazer e Turismo (Neltur), e tem como parte integrante, gestores políticos com trabalhos voltados, há anos, para o Carnaval na cidade.

A seguir, a avaliação do segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, entre as noites desse sábado (23) e domingo (24).

Paraíso do Tuiuti - Um 'casamento' prestes a ser desfeito. Assim pode ser resumida a passagem de Paulo Barros pela escola de São Cristóvão. O que seria um parceria para mostrar que o multiganhador de carnavais 'na elite' está em alta, mesmo em uma escola sem o 'peso' das grandes, deve acabar em 'cinzas'. Com um belo conjunto plástico, a escola se enrolou para entrar com algumas alegorias na avenida, provocando a formação de 'buracos'. E para piorar ainda mais a situação, estourou em dois minutos o tempo de desfiles. Certamente, estará na parte de baixo da tabela, ainda não se sabe em que colocação. Nos bastidores do Carnaval, comenta-se que Paulo Barros já está 'de saída' para a Vila Isabel.

Paraíso do Tuiuti está ameaçada | Foto: Divulgação/Carnavalesco

Portela - Uma passagem de altos e baixos na apresentação do enredo sobre o Baobá - a árvore da vida. Alegorias imponentes e fantasias luxuosas, no entanto, esbarraram em uma evolução irregular. A escola parecia meio 'travada', apesar do brilho do carro de som liderado por Gilsinho. Outro ponto alto do desfile foi o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Marlon Lamar e Lucinha Nobre.

Portela é forte candidata a voltar no Desfile das Campeãs | Foto: Divulgação/Carnavalesco

Mocidade Independente - Se a Grande Rio se transformou em grande destaque em 2022 com o enredo sobre Exu, a Mocidade apostou em Oxossi, o padroeiro da agremiação, para o Carnaval 2022. Ponto alto para o samba enredo e o conjunto de fantasias. Mas os grandiosos carros alegóricos, ironicamente, acabaram sendo os 'vilões' da escola. Por causa de problemas em acabamentos, o abre alas também entrou com dificuldades na Sapucaí, provocando a abertura de buracos. A agremiação apresentou graves erros de evolução por conta de um problema no abre-alas. De favorita, corre o risco de ficar fora entre as campeãs.

Grande Rio tenta o primeiro título no Carnaval do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Unidos da Tijuca - Depois de alguns títulos na 'elite' a escola mostrou-se revitalizada em tempos de pós-pandemia. Pouco badalada na fase de preparação, ninguém 'dava nada' por ela até a entrada para o desfile. Com o enredo 'Watanã – A Reexistência Vermelha', a escola apresentou algumas das tribos indígenas brasileiras e cumpriu seu papel muito bem, e se trandformou em floresta encantada, com elementos infantis. Veio tecnicamente sem erros, mas a evolução deixou a desejar. Mesmo assim, sonha com uma vaga entre as seis que estarão no desfile das campeãs.

Grande Rio - A inseparável dupla de carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, responsável pelos maiores desfiles da Acadêmicos da Cubango, na Série A, está entre os melhores investimentos nas as grandes escolas do Rio de Janeiro. E talvez possa fazer história no Carnaval carioca com a apresentação do enredo sobre Exu. Um trabalho de altíssimo nível estético, que se traduziu em uma passagem arrebatadora e, talvez, a mais completa da história da Tricolor da Baixada Fluminense, que há alguns anos, corre atrás do primeiro título oficial. Muta garra e um 'chão' emocionante. Caxias 'bateu na trave' em vários carnavais. Parece que dessa vez vai!

Vila Isabel está entre favoritas | Foto: Ana Victória/Divulgação

Unidos de Vila Isabel - Com o belo samba de Dudu Nobre, André Diniz e cia, a Vila levou para a Sapucaí um enredo que é a 'cara' da escola, sobre a vida e a obra de Martinho da Vila. Com tema desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, a agremiação se superou para reverenciar um de seus filhos mais 'ilustres'. O homenageado esteve presente tanto na abertura do desfile, como surpresa na comissão de frente, e voltou ao final, no chão, atrás da última ala, num 'truque' igual ao que já foi feito pela Grande Rio, em Carnavais recentes, quando Ivete Sangalo foi homenageada. Mas repetições à parte, a azul e branca passou 'inteira' tecnicamente, com totais condições de voltar ao desfile das campeãs.





