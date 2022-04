Mutirão retira 67 quilos de lixo da praia de Copacabana

Um mutirão de limpeza na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, recolheu 67 quilos de lixo no último sábado, dia 23. A ação organizada pelo Recicla Orla, projeto de sustentabilidade da Orla Rio com a startup Polen, em parceria com o iFood, foodtech líder na América Latina e o Instituto Meros do Brasil - começou às 08h30 e teve participação de 38 pessoas, com o intuito de manter as praias limpas e também educar e conscientizar a sociedade sobre o impacto do lixo no mar e a importância da mudança de comportamento e atitudes. Além disso, todos os objetos mais inusitados coletados no mutirão ainda serão expostos pela Orla Rio na Casa de Cultura Laura Alvim durante a Rio+30.

A limpeza de hoje faz parte do projeto de sustentabilidade e reciclagem de resíduos, o Recicla Orla. “É muito importante realizarmos ações como essa, sempre conscientizando e promovendo a educação ambiental e instruindo a população sobre o descarte correto do lixo. E ter a participação e apoio de empresas, ONGs, projetos e órgãos públicos é muito importante, precisamos cada vez mais unir esforços para sensibilizar a população. Há três anos, a Orla Rio criou o projeto Recicla Orla e, com a parceria do iFood, chegamos a 56 pontos de entrega voluntária espalhados por toda zona sul. Todos nós temos o dever de cuidar das nossas praias, especialmente no Carnaval, quando elas se tornam o grande ponto turístico frequentado por cariocas e turistas que visitam a cidade” diz João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

“O iFood, por meio de seu pilar de sustentabilidade e compromissos ambientais, tem como uma de suas missões instruir a sociedade sobre a necessidade e importância da reciclagem. Os mutirões de limpeza abrangem muito bem esse objetivo por serem realizados de forma que as pessoas sejam impactadas diretamente sobre como o descarte incorreto prejudica o ecossistema e como o simples ato de separar os resíduos e jogar no lugar correto é essencial”, comenta André Borges, head de sustentabilidade do iFood.

O público foi convidado a comparecer e teve a oportunidade de participar da triagem educativa dos resíduos, assim como participar de todo o mutirão e do bate papo com especialistas. Aline Fernandes, da consultoria Impacta, compartilhou sua experiência em repensar e implantar atitudes mais sustentáveis no dia a dia; Arian Rayegani da Na Laje Designs apresentou exemplos de reciclagem e Hugo Nunes, do Meu Copo Eco abordou práticas de reutilização de materiais.

