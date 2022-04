Caminho Niemeyer recebe desfile das escolas de samba do Grupo A do Carnaval de Niterói

As 10 escolas do Grupo A do Carnaval de Niterói fizeram a alegria dos foliões no segundo dia de desfiles das escolas de samba da cidade, realizado neste sábado (23), no Caminho Niemeyer. Este ano, ao todo 31 agremiações se apresentam em três dias. As escolas do Grupo C encerram a festa neste domingo (24). As apresentações começaram na quinta-feira (21) com o Grupo B.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, que compareceu aos desfiles deste sábado, falou sobre a estrutura montada para os desfiles no Caminho Niemeyer.

“O Carnaval no Caminho Niemeyer está sendo aprovado por todos e certamente veio para ficar, tornando a nossa festa cada vez mais bonita, contando com as belíssimas apresentações das escolas de samba de Niterói”, afirmou o prefeito.

Também presente ao desfile, o vice-prefeito Paulo Bagueira, convidou os presentes a participarem da consulta pública para a eleição da melhor escola de samba de cada grupo.

“Niterói está inovando ao criar uma consulta pública para eleger os melhores do nosso carnaval e contamos com a participação de todos os niteroienses. A festa está linda”, destacou o vice-prefeit

Programação – Neste sábado, passaram pela arena as escolas de samba Sabiá, seguida pela Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da Região Oceânica, Souza Soares, Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.

Encerrando as apresentações, o Grupo C desfila no domingo (24), a partir das 19h. A ordem será a seguinte: Império de Charitas, União do Maruí, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro e Grupo dos 15.

Arena de desfiles - O Caminho Niemeyer se transformou em uma arena com arquibancada para 5 mil pessoas. A previsão é de outras 15 mil pessoas desfilando nos três dias de folia. A arena tem formato em “U”. As escolas entram, desfilam e saem pelo mesmo local por onde entraram. A entrada para o público é gratuita.

Entrada do público e trânsito – A entrada do público é feita pelo portão lateral do Caminho Niemeyer, próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart. Os carros alegóricos e passistas entram pelo portão Central. Durante os dias de Carnaval, a faixa da direita da Rua Jornalista Rogério Coelho Neto será interditada ao trânsito às 15h. Às 17h, toda a via será interditada e o tráfego será direcionado para a Rua Professor Plínio Leite, que ficará em mão dupla.

Transmissão ao vivo - Os desfiles do Carnaval 2022 estão sendo transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói: @niteroipref (Instagram) e @PrefeituraMunicipaldeNiteroi (Facebook). Serão, ao todo, mais de 24 horas de cobertura ao vivo da festa, com 15 câmeras e um drone atuando na passarela do samba.

A equipe de transmissão tem quatro apresentadoras, que estão em um estúdio de vidro montado na passarela do samba, sendo uma analista especializada em carnaval e uma social media, que comanda um quadro sobre os comentários nas redes sobre os desfiles. Duas repórteres e três social media também participam da cobertura, acompanhando os bastidores e os melhores momentos da folia. A hashtag utilizada na cobertura do evento é #carnavalniteroi2022.

Consulta pública – Além da apuração oficial dos jurados para a melhor escola do Carnaval 2022, a Prefeitura realiza uma consulta pública on-line para escolher a melhor agremiação de cada grupo (A, B e C). Esta é a primeira vez na história do Carnaval niteroiense que haverá votação popular para a escolha das melhores agremiações. As vencedoras através da consulta pública serão anunciadas na terça-feira (26), a partir das 18 horas, quando acontece a apuração das notas dos jurados.

A consulta está no ar desde quinta-feira (21), quando começou o desfile com a apresentação das escolas do grupo B. O público pode votar até a próxima terça-feira (26), às 17 horas. A pesquisa pode ser acessada no Colab, tanto pelo link (http://consultas.colab.re/carnavalniteroi) como baixando o aplicativo pelo celular.

A enquete traz seis perguntas que levarão, no máximo, cerca de cinco minutos para serem respondidas. Os participantes respondem itens como a mudança do local de desfile e o que acharam, se assistiram ao desfile ou um trecho dele e, também, qual a escola preferida em cada grupo.