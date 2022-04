Governador recebe as seis últimas escolas para desfiles do Grupo Especial na Sapucaí

Seis escolas encerraram o segundo dia de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí neste sábado (23). Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Acadêmicos do Grande Rio e Unidos de Vila Isabel deram o tom da festa, que teve o governador Cláudio Castro como anfitrião do povo fluminense no maior show da Terra.

"O Carnaval movimenta a economia do estado inteiro, gerando empregos, fomentando o turismo e alimentando a paixão pelo samba, que é vivida e compartilhada pela nossa população", declarou Castro que recebeu todas as escolas na Avenida e cumprimentou de perto os integrantes durante o desfile.

E o amor pelo samba é algo que vai além para Valdinei dos Anjos, de 43 anos, motorista profissional e que há dois anos dirige carro alegórico para a Paraíso do Tuiuti. A primeira escola de samba a desfilar trouxe para a avenida enredo exaltando personalidades negras de todas as áreas - ciência, política, artes, cinema, literatura, religião, entre outras - com suas histórias de luta, sabedoria e resistência. No comando do terceiro carro, dos Anjos passou pelo teste do bafômetro antes de encarar os 700 metros da Sapucaí.

"É uma grande alegria e responsabilidade participar deste momento. Eu sou apaixonado pelo Carnaval e é realmente especial estar aqui hoje fazendo parte desta festa", declarou o motorista.

A Operação Lei Seca, que foi implantada no estado do Rio de Janeiro há 13 anos, atua todos os dias de desfile do grupo especial no sambódromo, para prevenir possíveis acidentes e conscientizar o público sobre o perigo da mistura de álcool e direção. A Operação também intensificará as blitzes no entorno dos lugares onde terão eventos em toda região metropolitana e também na Região dos Lagos. No total, estão previstas 53 ações de fiscalização no período do Carnaval.

"Este é um dos nossos programas de maior aceitação popular e que desempenha papel fundamental na melhoria da segurança do trânsito. A ação na Sapucaí é exemplar e mostra nosso comprometimento em fazer a festa cada vez melhor para todos", completou o governador.

Patrulha Maria da Penha realiza ação de conscientização no entorno do sambódromo

Próximo ao Terreirão do Samba, uma viatura da Patrulha Maria da Penha com dois agentes fazia a distribuição de leques com os dizeres da campanha de conscientização “Não é Não”. Os foliões que chegavam para acompanhar os desfiles reforçavam o coro da ação, entoando palavras de aprovação para os policiais militares. A Patrulha foi criada para auxiliar diretamente mulheres em situação de violência.

Para encerrar com chave de ouro o Carnaval 2022, desfilam neste domingo (24), a partir das 15h30, 16 escolas de samba mirins.