Clínica da Família amplia atendimento e oferece mais especialidades

A Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, é uma das unidades municipais que atendem pelo programa Saúde na Hora, com horário de funcionamento até as 22h de segunda a sexta-feira. A unidade oferece vários serviços, alguns ampliados após a gestão do Capitão Nelson. Atualmente, a clínica realiza cerca de 18 mil atendimentos por mês, incluindo as especialidades médicas.

Os gonçalenses podem ir direto ao local para marcar as consultas. Para clínico geral e pediatra, o agendamento é feito pela própria unidade. Já as consultas para ginecologia, cardiologia, odontologia e ortopedia são agendadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa). Além das especialidades médicas, a clínica também oferece atendimento com assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapeuta – todos da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e agendados pela clínica.

A unidade também conta com os programas de atenção e promoção à saúde da secretaria, como os programas de tratamento da tuberculose, das infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e do Tabagismo para aqueles que desejam parar de fumar. Dentro da estratégia da família, há os programas de Planejamento Familiar, Pré-natal e Puericultura. O local também oferta os seguintes exames: raio-x e eletrocardiograma (sem marcação); ultrassonografia e eletroencefalograma (pela Central de Regulação) e sangue, urina, fezes e preventivo (marcados na unidade).

“Temos muitos serviços para uma unidade da Atenção Básica. Na gestão do Capitão Nelson houve a inclusão da ginecologia, cardiologia, ortopedia e dos exames eletroencefalograma e eletrocardiograma. Um verdadeiro ganho para os moradores do local, que não precisam se deslocar para outras unidades de saúde para ter esses atendimentos”, disse o administrador da clínica, Leonardo Costa Polycarpo.

Ainda há sala de curativos, vacinação de rotina, teste do pezinho e BCG e dispensação de remédios através da farmácia. Vale lembrar que não são todos os atendimentos que acontecem no horário estendido. Após às 17h, há consulta com clínico geral, atendimento odontológico, atendimento do planejamento familiar, pré-natal, puericultura, tabagismo, coleta do exame preventivo, curativo, vacinação de rotina e atendimento na farmácia.

Para ter acesso às especialidades e exames, os gonçalenses devem dar entrada no sistema em qualquer unidade de saúde, que vai inserir o pedido na Central de Regulação da Semsa. É muito importante que os gonçalenses mantenham o telefone de contato e endereço atualizados para que as marcações sejam feitas. Já para ser atendido pelas especialidades e serviços oferecidos na clínica que não necessitam da Central de Regulação, basta fazer as marcações direto na unidade de saúde.

Especialidades:

Clínico Geral

Pediatra

Ginecologista

Cardiologista

Ortopedista

Dentista

Assistente Social

Psicólogo

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Fisioterapeuta

Serviços:

Farmácia

Programa da tuberculose

Programa de Infecção Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Programa do Tabagismo

Raio-x

Ultrassonografia

Eletroencefalograma

Eletrocardiograma

Sangue

Urina

Fezes

Preventivo

Sala de Curativo

Vacinação de rotina

Teste do Pezinho e BCG

Planejamento Familiar

Pré-natal

Puericultura