Dia Mundial do Livro: veja recomendações de livros de empreendedorismo para alavancar a carreira

De acordo com o Ministério da Economia, o país encerrou o ano com cerca de 20 milhões de negócios ativos, um recorde de crescimento na pasta. A informação e o conhecimento, portanto, são essenciais para o diferencial dos futuros empreendedores, que precisam lidar com a volatilidade do mercado e com alguns processos burocráticos inerentes à abertura de novos negócios. Em celebração ao Dia Mundial do Livro e para ajudar quem está começando por este caminho, empreendedores já consolidados reuniram nove recomendações de leituras sobre o tema para fortalecer a carreira.

Para a CEO da Rayflex, empresa referência em portas rápidas automáticas, Giordania Tavares, uma leitura indispensável é o livro ‘Liderança – A inteligência emocional na formação do líder de sucesso’, de Daniel Goleman. “O livro reflete a evolução do pensamento do autor, especialmente no que diz respeito às últimas pesquisas da neurociência sobre a dinâmica dos relacionamentos e o real impacto da inteligência emocional no resultado de uma empresa”, comenta a executiva.

O livro de T. Harv Eker, ‘Os Segredos da Mente Milionária’, está na mesa de cabeceira do diretor de expansão da Anjos Colchões & Sofás, Leonardo dos Anjos. "O livro me trouxe uma mudança significativa em relação aos meus pensamentos e também dos negócios", comenta.

A dica de Douglas Pena, CRO da Minha Quitandinha, rede de minimercados autônomos, é o livro ‘Receita Previsível', de Aaron Ross. “Acredito que essa seja uma leitura obrigatória para qualquer time de vendas, pois o autor explica como gerar uma receita previsível para a empresa e consequentemente aliviar um pouco daquela angústia diária de conquistar clientes”, conta.

Já para o CEO da Alfred Delivery, Myrko Micali, a obra de Reid Hoffman, ‘Blizscaling’ é uma escola, “porque ensina como priorizar o que deve ser resolvido em cada momento. Ele mostra que o desgaste com problemas se torna um grande vilão na gestão das empresas”.

O livro ‘The Great Game of Business’, de Jack Stack, é a leitura indicada por Daniel Abbud, CEO e sócio-fundador da 7Stars Ventures, holding de investimentos.“O autor é fundador e presidente da SRC Holdings Corporation, uma empresa de propriedade dos próprios colaboradores. Nesta obra, o empresário fala sobre esse formato diferenciado de gerenciar uma companhia”, explica o CEO.

A dica de Marcello Kolanian, CEO da Bronzearte LLUM, empresa com 60 anos de tradição no mercado de iluminação e uma das principais do segmento, é ‘Comece pelo mais difícil’, de Brian Tracy. “Muitas pessoas no trabalho têm o costume de procrastinar as tarefas mais difíceis e o livro recomenda exatamente o contrário, como definir as prioridades e começar a executar as tarefas listadas pelas mais importantes”, revela.

Ainda pensando na execução de tarefas, Rodolfo Calvo, CPO da Doggi, indica a obra ‘Avalie o que Importa’ de John Doerr. “Este livro é essencial para quem trabalha com vários times e com funções diferentes, porque auxilia na realização de objetivos com performance satisfatória'', conta.

Gabriel Andrade, CEO da Quero 2 Pay, fintech de meios de pagamentos por maquininhas de cartão, traz o livro ‘Ponto de Inflexão’, do Flávio Augusto, para a lista. “Neste livro, o autor, que é o fundador de uma escola de idiomas, reflete sobre decisões que podem mudar as nossas trajetórias”, comenta o executivo.

Já para Rodrigo Pitombo, CEO da KPL Supply Logística, o livro ‘Fome de Poder’ é fundamental para empreendedores que desejam atuar no food service. “A clássica história do franqueador do McDonald’s, que com 52 anos se tornou sócio de uma hamburgueria. Pouco tempo depois formatou o negócio para franquia e revolucionou o segmento com automatização de processos, expansão das lojas, treinamento compartilhado e publicidade”, explica.