São Gonçalo vai abrir Centro de Atendimento Veterinário (Cavem)

São Gonçalo vai ganhar um Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem) até junho deste ano. Localizado no bairro Mutuá e batizado com o nome de Marcio Barreiros Fernandes, o espaço vai realizar as castrações de cães e gatos, consultas de casos de baixa complexidade, além de aplicar a vacinação antirrábica animal durante todo o ano e fazer testes para detectar a esporotricose (zoonose causada por fungo que acomete cães e gatos, abrindo feridas na pele). Com a abertura do novo local, o Centro de Castração da Amendoeira será desativado.

O Centro de Castração da Amendoeira tem cirurgias agendadas até o dia 15 de maio. O local realiza cerca de 20 castrações de gatos e cães – machos e fêmeas – por dia. As novas marcações das cirurgias já serão para o Cavem, que terá capacidade para atender a mesma quantidade de castrações por dia. Por enquanto, os agendamentos ainda não estão sendo realizados, já que o novo local passa por adequações. Quando retornarem, as marcações serão feitas diretamente no local. O pré-agendamento será feito por telefone e internet.

O Cavem chega com outros serviços que não são oferecidos no Centro de Castração: atendimento ambulatorial, vacinação antirrábica e teste de esporotricose. “O novo local tem mais espaço para atender outras demandas, como o atendimento ambulatorial. Será uma consulta para os casos de baixa complexidade, como animais que pararam de comer ou estão vomitando, com diarréia e febre, por exemplo. Também faremos curativos nos machucados e aplicaremos injeções de medicamentos”, disse a veterinária Francia Rosana Felix.

O atendimento ambulatorial acontecerá quatro dias na semana. Um dia será reservado para os testes de esporotricose. “Estamos tentando ver a terceira modalidade de serviço para este local. Uma professora de patologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) se disponibilizou para fazer o teste gratuito da esporotricose. Ela já faz em Niterói e deve começar a fazer em São Gonçalo. Ela fará o teste, levará para a UFF, onde será feita a análise, e devolverá o resultado para a população”, explicou Francia.

Apenas a castração necessitará de agendamento. Os demais serviços serão realizados com distribuição de senhas todos os dias da semana. Todas as orientações para a realização dos serviços estarão expostas em mural no local. “É bom esclarecer que não teremos condições, por exemplo, de atender animais com fraturas e casos de média e alta complexidade. Esses casos serão encaminhados para o Hospital Veterinário da UFF, único público da região. No entanto, já ajudaremos muito com as consultas gratuitas”, finalizou Francia.

Homenagem – Marcio Barreiros Fernandes é o nome do antigo diretor da Vigilância Sanitária de São Gonçalo. Ele morreu vítima do coronavírus no primeiro semestre de 2020. “Faremos uma homenagem ao Marcio. Foi ele quem colocou para funcionar o Centro de Castração da Amendoeira. Sem ele, a realidade que vivemos de ter a castração na cidade, hoje, não seria possível. Por isso, vamos homenageá-lo com o nome do Cavem”, disse Marcelo Lima, atual diretor da Vigilância Sanitária.

Castração – Gatos e cães – machos e fêmeas – podem ser castrados em São Gonçalo. Para o pedido da cirurgia, é pré-requisito obrigatório ser morador da cidade, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência. Os animais devem ter de seis meses a sete anos e pesar, no máximo, 25 quilos. Os donos assinam o termo de ciência pré-operatório, que tem todas as orientações de como proceder no dia da cirurgia.

No dia, os responsáveis também são informados sobre os riscos da operação. As cirurgias acontecem de segunda a sexta, das 8h às 17h. Antes da castração, os animais passam por uma avaliação clínica. Estando aptos, eles são operados. Cada gonçalense poderá solicitar a cirurgia de um animal.

A Vigilância Sanitária fica no São Gonçalo Shopping (Avenida São Gonçalo, s/nº, Boa Vista). O Cavem fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica.