São Clemente emociona avenida com homenagem a Paulo Gustavo

O Grêmio Recreativo Escola de Samba São Clemente usou a Sapucaí, nesta madrugada de sábado (23), para fazer uma homenagem ao ator Paulo Gustavo. Diversos foram os amigos do ator que desfilaram pela escola, como a atriz Ingrid Guimarães, a modelo Carol Trentini, a atriz Samantha Schmütz, entre outros. Dentre as pessoas que desfilaram também estavam presentes a mãe do ator, Dona Déa Lúcia, sua irmã Juliana Amaral e seu marido Thales Bretas.

Alguns deles conversaram com O SÃO GONÇALO antes de entrarem na avenida e emoção era o que resumia o coração deles. O viúvo Thales Bretas disse que estava com o coração acelerado, já a mãe de Paulo, Dona Déa Lúcia, disse que estava pronta para homenagear o filho niteroiense. Juliana, a irmã, não deu entrevista, pois afirmou estar muito nervosa.

A atriz Ingrid Guimarães afirmou que esse momento é um misto de tristeza, pela perda do amigo, misturada com alegria. “O Paulo deixa o legado do humor e de lutar contra o preconceito através desse humor. A história do Paulo a gente sabe, agora vamos celebrar essa história na Sapucaí, o Paulo amava celebrar”, disse ela.

A modelo Carol Trentini também desfilou e afirmou que estava emocionada. “Eu usei a camiseta dourada dele hoje. Estamos aqui sabendo que ele está junto de nós aqui hoje, de alguma maneira. E ele merece o mundo todo”, disse ela que estava no último carro da escola, junto com outros amigos do humorista.

A atriz Samantha Schmütz, que atuava com Paulo na série Vai que Cola, contou que se sentiu lisonjeada de participar da homenagem. “É um misto de emoções. É triste por ter que homenagear ele, pois o perdemos, mas é uma forma também de lembrar que devemos mudar esse governo, pois o Paulo Gustavo morreu de Brasil, morreu por não ter vacina, se não ele estaria aqui com a gente. Então é importante a gente não esquecer que esse momento é uma hora alegre, mas também séria. Todo mundo que perdeu os seus amores tem que mudar esse governo e é isso”, afirmou.

Heloísa Périssé esteve em um dos carros alegóricos do desfile e também falou sobre seus sentimentos diante dessa homenagem. “Ao mesmo tempo que meu coração está feliz, ele está apertado. Eu sempre choro de saudade do Paulo, as vezes correndo na esteira eu lembro dele e choro”, contou.

Os dois filhos de Dona Hermínia, personagem de Paulo em “Minha Mãe É Uma Peça”, também estiverem presentes no desfile. A atriz Mariana Xavier interpretou Marcelina e Rodrigo Pandolfo interpretou Juliano.

Mariana contou que estava tão emocionada que achava que era difícil conter as lágrimas. “Tô rezando para a minha maquiagem ser a prova de água de verdade, pois vai ser difícil conter as lágrimas”, disse.

Rodrigo falou que seu coração estava batendo muito forte e ele também estava emocionado. O ator frisou que Paulo e seu personagem Dona Hermínia criaram uma conexão entre ele e Mariana. “Muita emoção e ansiedade. Acordei hoje como se eu tivesse sonhando e só fosse acordar amanhã. Tudo isso aqui para mim é um sonho. Eu e Mariana estamos conectados e nos falando todos os dias há uma semana, ontem a noite nos falamos muito, nos arrumamos juntos, estamos a noite toda juntos, honrando Dona Hermínia, mamãe, claro! E muito felizes por estar aqui e emocionados”, contou.

O humorista Luis Lobianco também esteve no desfile. “Eu não tenho nem ideia de como vai ser esse desfile, só na minha chegada aqui já foi uma loucura, foi uma emoção enorme, ver o Paulo em todos os carros, as alas com os personagens dele”, afirmou.

A ex-BBB Thelminha foi convidada para ser uma das musas da São Clemente e contou que se sentiu lisonjeada por poder também contar um pouco da história do Paulo Gustavo. “Estar aqui na Sapucaí é a realização de um sonho. A São Clemente foi essa escola que me deu a oportunidade, de pisar nesse chão e viver uma das maiores emoções da minha vida. Eu conheci ele quando eu estava no BBB, vimos um filme dele lá na casa e ele esteve lá, depois eu descobri que ele torceu por mim no programa e foi gratificante saber que ele se identificou comigo. Vamos homenagear o Paulo Gustavo!”, disse.

Outros famosos também estiveram na avenida para prestigiar o humorista.

O ator Marcus Majella estava confirmado para o desfile, mas acabou testando positivo para a Covid-19 e não pode comparecer.

A São Clemente contou a história de Paulo desde sua infância até o seu sucesso e também fez alusões a trabalhos importantes dele. A escola cantou o samba-enredo “Minha vida é uma peça". Paulo morreu de Covid-19 em 2021.