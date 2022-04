Lore Improta sonha em dar mais um título para Viradouro

A Unidos do Viradouro, escola de Niterói, encanta a avenida há anos com sua garra, seus cantos e fantasias. O sucesso da escola é tanto que o coração da dançarina Lore Improta também foi conquistado pela escola. Lore é a musa da agremiação e irá desfilar este ano com a fantasia Vitória na Guerra.

Ao O SÃO GONÇALO, ela contou com exclusividade como estava o coração momentos antes de entrar na avenida. Este é o terceiro ano da influenciadora na Sapucaí pela escola. O primeiro foi em 2018 e o segundo em 2020, ano em que a Viradouro se tornou campeã do Carnaval carioca.

“Eu tinha uma amiga em comum na escola e e ela perguntou se eu queria desfilar na Viradouro. Depois disso ela foi e conversou com alguém, acredito que tenha sido com o Marcelinho, e depois disso pintou o convite. Ele falou que a escola precisava de uma musa e, desde então, estamos com a Viradouro”, afirmou ela que é casada com o cantor Léo Santana. Em 2019, ela não pôde estar com a escola.

Lore está muito animada com o possível bicampeonato da escola, que pode ocorrer neste ano. “Estou muito ansiosa, confiante. A escola vem com tudo e está muito linda”, contou.

Léo e Lore tiveram sua primeira filha no final de setembro de 2021. Mesmo assim, a musa topou estar na Sapucaí e dar o seu melhor.

A Viradouro entrou na avenida com o samba-enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, que fala sobre o carnaval após a gripe espanhola de 1919, a escola fará um paralelo com o carnaval deste ano.