Partage recebe mais uma edição do 'Dom Sarau' neste sábado (23)

O movimento Dom Sarau, que tem como objetivo aproximar a população gonçalense dos artistas da cidade, terá mais uma edição neste sábado (23). O evento será realizado na praça de alimentação do Partage Shopping, das 17h às 19h.

O Sarau que acontece desde dezembro em São Gonçalo, contará nesta edição com cerca de 15 artistas, que apresentarão músicas, danças, poesias e cordéis. Está programada também uma tarde de autógrafos com a artista Viviane Mendonça. Entre os demais artistas confirmados estão Zé Salvador, Pedro Garrido, Rebeca Carvalho, Celina Alves, Lívia Lugão, Ilton Santos, Rita Flores e outros.

Uma das organizadoras do evento e apresentadora do Dom Sarau, a produtora cultural Lígia Helena Carvalho, percebeu que a realização de um sarau dentro do shopping poderia ser uma forma de divulgar e propagar os artistas de São Gonçalo.

Partage SG | Foto: Divulgação





“Está sendo um movimento muito legal que faz com que a população conheça os nossos artistas. Ali podemos apresentá-los a qualquer tipo de público.”, complementou Lígia Helena Carvalho.

O Dom Sarau faz parte da programação da Feira Integrada de São Gonçalo, a Fisg , uma parceria em prol da cultura.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca