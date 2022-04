São Gonçalo promove Operação Saúde em parceria com a PRF

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo fechou parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar mais uma edição da Operação Saúde. A ação, entre maio e junho, acontecerá no posto de Itaúna da PRF, na BR-101, com foco nos caminhoneiros.

O objetivo é orientar os profissionais para cuidar da saúde, oferecendo alguns serviços na hora, como aferição de pressão, de glicose, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e de PSA – exame de sangue que pode mostrar se o homem está com alguma doença na próstata. Avaliações serão feitas e, caso necessário, os caminhoneiros gonçalenses já sairão do local com consultas e tratamentos marcados. A vacinação contra o coronavírus também estará disponível.

Projeto piloto criado para conscientizar os homens em novembro de 2021, a Blitz da Saúde do Homem – desenvolvido pelo Neps – ganhou forma permanente com o nome de Operação Saúde, passando a ser direcionada para homens e mulheres de todas as idades. O Neps conta com a participação do Departamento de Programas (Depro) e da Subsecretaria de Saúde Coletiva, que leva programas da Saúde da Mulher, do Homem, da Criança e Adolescente, Hanseníase, Diabetes, População Negra, do Idoso e outros.

“O objetivo é levar um pouco de saúde e orientação para aqueles que não sabem onde procurar ajuda. Além dos serviços na hora, vamos encaminhar as pessoas para os tratamentos e consultas. Os caminhoneiros também vão ganhar o Cartão da Saúde do Caminhoneiro para que eles possam acompanhar e lembrar de cuidar da saúde”, disse a coordenadora do Neps, Aline Serra.