Eleições: pesquisa aponta vitória de Lula contra Bolsonaro no 2º turno

A corrida eleitoral para a Presidência da República segue a todo vapor. Uma pesquisa da XP/Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (22), apontou a vitória do ex-presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições que acontecem em outubro, com 54%, contra 34% do atual chefe do Executivo do Brasil, Jair Bolsonaro (PL).

Já no primeiro turno, com 45% dos votos, Lula (PT) venceria os demais candidatos; acompanhado por Jair Bolsonaro (PL) – 31%, Ciro Gomes (PDT) – 8%, João Doria (PSDB) – 3%, André Janones (Avante) – 2% e Simone Tebet (MDB) – 2%.

A pesquisa da XP/Ipespe foi realizada entre os dias 18 e 20 de abril. Foram 1 mil pessoas com 16 anos ou mais entrevistadas, através de ligações telefônicas. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-05747/2022.