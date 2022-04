Cia carioca 'Os Ciclomáticos' comemora 25 anos de teatro com mostra gratuita

Os Ciclomáticos, renomada e premiada cia teatral carioca completa, esse ano, 25 anos de uma ascendente trajetória artística e cultural. Para celebrar, a cia realizará a mostra 'Os Ciclomáticos - 25 anos de teatro suburbano', com quatro apresentações gratuitas e para todas as faixas etárias, no Espaço das Artes, no Centro do Rio.

O projeto foi contemplado pelo Programa de Fomento à Cultura Carioca (FOCA) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura.

Veja toda a programação:

Minha Alma é Nada Depois Dessa História / 4 de maio– quarta-feira – 19h30/ Classificação 14 anos. Release: romance musical que utiliza elementos da dança flamenca na movimentação dos atores em cena

A Farra do Boi Bumbá/ 6 de maio – sexta-feira – 19h30/ Classificação Livre. Release: musical brasileiro que além da história do boi, traz pequenos contos do folclorista Câmara Cascudo.

Antes que o galo cante/11 de maio– quarta-feira – 19h30/ Classificação Livre. Release: O texto é uma fábula sobre o amor quase impossível entre uma gata e um sabiá , abordando de maneira leve e divertida as dificuldades encontradas pelas diferenças

Ariano – O Cavaleiro Sertanejo/13 de maio - sexta-feira – 19h30/ Classificação 12 anos. Release: com trilha musical toda cantada ao vivo pelos seis atores-cantoreshomenageia Ariano Suassuna.

Espaço das Artes Os Ciclomáticos: Endereço: Rua Santana, 119 –Centro.

Entrada Franca

https://www.osciclomaticos.com/