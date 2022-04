Parceria viabiliza limpeza de rios em São Gonçalo

A cidade de São Gonçalo deixa para trás os anos que ficou sem investimentos na limpeza de rios do município. Através da parceria entre a Prefeitura e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), os rios gonçalenses vão ganhando cara nova através do Programa Limpa Rio.

Por meio da cooperação técnica entre servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), os rios que recebem as ações do programa são previamente vistoriados e, após definida a área de limpeza, o maquinário do Governo do Estado entra em ação na remoção de detritos às margens dos rios, realizando também o trabalho de desassoreamento dos trechos.

“O prefeito Capitão Nelson atentou para o problema das enchentes que atingem a cidade em períodos chuvosos. Entendemos a urgência desse tipo de trabalho e a importância dessa parceria com o Governo do Estado para viabilizar o programa Limpa Rio”, disse o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso.

Desde o inicio da parceria, já foram beneficiados o Marimbondo e seus afluentes, bem como o Rio Brandoas. Os trabalhos do programa são executados em áreas que possibilitam a atuação do maquinário e execução dos serviços.

O secretário de Meio Ambiente também destacou o papel fundamental da população na manutenção dos serviços.

“Pedimos a colaboração de toda população gonçalense para que evite o descarte irregular de lixo, principalmente nos rios da nossa cidade. O poder público vem cumprindo o seu dever, mas precisa da colaboração dos moradores”, completou o secretário.

A parceria teve início no dia 18 de janeiro e tem grande importância no trabalho de prevenção de enchentes, à medida que vem reduzindo as interrupções nos cursos dos rios provocadas pela sujeira e assoreamento.