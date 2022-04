Polo Sanitário Hélio Cruz amplia atendimento em São Gonçalo

Com algumas adequações e melhorias, o Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, aumentou o número de especialidades, de atendimentos mensais e de serviços. Todos os ambientes fechados receberam aparelhos de ar-condicionado e o atendimento está mais humanizado. O local, que também está recebendo pintura interna, ainda será reformado após a finalização das obras da Policlínica Alcântara, no bairro Vila Três.

Logo na entrada, antes de seguir para consultas e serviços, os pacientes encontram a sala de procedimentos. No espaço, os gonçalenses têm a pressão, glicose, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação (oxigenação no sangue) medidas. “Quase ninguém fazia isso antes, pois esta sala ficava nos fundos do polo. Muitos nem sabiam que ela existia. Agora, todo paciente que chega, passa pelo enfermeiro e recebe o acolhimento, antes de seguir para a consulta médica”, disse Roberta Azeredo, que assumiu a direção da unidade em janeiro deste ano.

Neste mês, o espaço passou a oferecer consultas de urologia e angiologia. E a intenção é que outras especialidades entrem na relação do polo, além de aumentar a quantidade de médicos de especialidades já oferecidas. “Estamos fazendo um levantamento das especialidades que têm mais demandas na Central de Regulação para esta localidade e pretendemos ampliar os atendimentos”, contou Roberta, que aumentou em mais de 20% a quantidade de consultas nos meses de 2022 comparados com 2021.

Em 2020, a unidade atendeu média de 8.300 pacientes por mês. Em 2021, 11.000. E, nos primeiros meses de 2022, já são 13.500. Os aumentos por especialidades também são consideráveis. Em alguns casos de até 400%, como Nefrologia e Fonoaudiologia. Dermatologia e Infectologia tiveram aumento de 100%, além do serviço social e da nutrição. As outras especialidades tiveram uma média de aumento de 50%.

Além das consultas – todas agendadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – a unidade de saúde oferece muitos serviços, programas e tratamentos – todos com livre demanda diariamente. É chegar e ser atendido. Para os exames, é necessário marcação. Sangue, urina e fezes, por exemplo, são marcados um dia antes. O teste do pezinho é realizado de segunda a sexta, das 8h às 12h – único polo que oferece este teste todos os dias da semana.

Antirrábica humana – O polo é referência para quem foi mordido por animais domésticos ou silvestres. A aplicação da vacina acontece às terças e sextas, inclusive nos feriados, das 8h às 17h. Além do Hélio Cruz, a vacinação acontece no Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto, às segundas e quintas, também das 8h às 17h.

Regulação – Todas as consultas deste polo sanitário são marcadas através da Central de Regulação da Semsa. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal, independente se será atendido naquele local. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência.

Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.

Especialidades:

Clínica médica

Ortopedia

Pediatria

Urologia

Endocrinologia

Ginecologia

Angiologia

Dermatologia

Nefrologia

Infectologia

Pneumologia

Nutrição

Fisioterapia

Serviço Social

Psicologia

Enfermagem

Fonoaudiologia

Serviços

Farmácia

Programa Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) - teste rápido e tratamento

Programa da Hanseníase

Programa da Tuberculose

Programa Antitabagismo

Programa de controle da Hipertensão e Diabetes (Hiperdia)

Vacinação antirrábica humana

Puericultura

Grupo para gestantes

Grupo da Saúde do Idoso

Planejamento familiar

Pré-natal

Teste da orelhinha

Teste do pezinho

Vacinação de rotina

Eletrocardiograma

Troca de sonda

Teste da tuberculose

Exames de sangue, urina e fezes

Cartão SUS

Curativo