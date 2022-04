Confira oesquema de trânsito para desfiles das escolas de samba no Caminho Niemeyer

A Prefeitura de Niterói montou um esquema de trânsito para os desfiles das escolas de samba no Caminho Niemeyer. As apresentações das 31 agremiações da cidade começam nesta quinta-feira (21) e acontecem também no sábado (23) e no domingo (24). Na sexta-feira (22), quando não haverá desfiles no Caminho Niemeyer, estão programadas apresentações musicais.

A NitTrans vai atuar fazendo interdições e mantendo o efetivo na fiscalização e condução do tráfego para minimizar os eventuais impactos em razão das mudanças. As alterações serão as seguintes:

- Interdição de uma faixa de rolamento na Rua Prof. Plínio Leite, no trecho entre a Rua A e a R, no sentido Terminal Rodoviário João Goulart, nos dias 21, 23 e 24, das 10h às 16h.

- Interdição do tráfego de veículos na Rua Prof. Plínio Leite, no trecho das Ruas A e R, das 16h do dia 21 até 2h do dia 25 de abril;

- Haverá agentes de trânsito e viaturas operacionais em pontos estratégicos para coordenar o fluxo de veículos e desvios necessários para o evento, nos dias 21, 22, 23 e 24, das 17h às 3h do dia seguinte.

- Durante o deslocamento na Avenida Visconde do Rio Branco, o motorista deverá acessar o sentido Gragoatá, a partir da frente da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, seguir no sentido inverso ao fluxo até a Rua Marquês de Caxias, Rua Um, Rua Prof. Plínio Leite, e seguir até a entrada do Teatro Popular Oscar Niemeyer.

- Haverá operadores de trânsito na interseção entre a Rua Prof. Plínio Leite e Avenida Visconde do Rio Branco para ordenar o fluxo de veículos durante o evento.

- Operadores ficarão na interseção entre a Avenida Ernani do Amaral Peixoto e Avenida Visconde do Rio Branco para ordenar o fluxo de veículos de passeio, ônibus e pedestres.

- O posicionamento dos operadores de trânsito pode variar de acordo com a avaliação da coordenação geral e suas necessidades operacionais.

- Os coletivos oriundos da Avenida Feliciano Sodré deverão seguir pela Avenida Visconde do Rio Branco e acessar o Terminal João Goulart pela via à frente da Rua Marechal Deodoro.

- Haverá um ponto de táxi em frente ao Teatro Popular Oscar Niemeyer.

- Haverá um ponto de vans na Rua Fróes da Cruz, no lado direito de circulação, no trecho compreendido entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Visconde de Itaboraí.

- Os motoristas que se dirigirem ao evento com veículos próprios poderão utilizar os estacionamentos da Prefeitura e os particulares da Avenida Visconde do Rio Branco.

- Não será permitido estacionamento nas ruas de acesso ao Teatro Popular Oscar Niemeyer e ao Terminal Rodoviário João Goulart.

A entrada será gratuita. O público vai entrar pelo portão lateral do Caminho Niemeyer, próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart. Os carros alegóricos e passistas entrarão pelo portão Central. Durante os dias de Carnaval, a faixa da direita da Rua Jornalista Rogério Coelho Neto será interditada ao trânsito às 15h. Às 17h, toda a via será interditada e o tráfego será direcionado para a Rua Prof. Plínio Leite, que ficará em mão dupla.

Para que os foliões cheguem de forma segura ao Caminho Niemeyer, a Guarda Municipal vai atuar com 100 homens trabalhando a pé, distribuídos em 14 viaturas e 6 motos na área do evento, além do reforço no entorno, para o apoio ao trabalho da Polícia Militar.

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) contará com cerca de 30 contêineres espalhados na área do evento e cerca de 40 funcionários no Caminho Niemeyer fazendo a limpeza antes do início dos desfiles e realizando a manutenção da limpeza após o desfile de cada escola.

Outros órgãos como o SAMU, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também vão dar apoio total ao evento.