'A Praça É Nossa' terá versão infantil exibida no SBT

Uma versão infantil da 'A Praça É Nossa', do SBT, foi gravada nesta semana. Denominada de 'A Pracinha', o projeto foi criado por Marcelo de Nóbrega e Dalila, filho e neta do atual apresentador do programa, Carlos Alberto de Nóbrega.

O programa vai ao ar no final de semana do 'Dia das Mães', em maio, mas ainda será decidido se passará no sábado (7) ou no domingo (8).

Neste ano, 'A Praça É Nossa' completa 35 anos no SBT. Em comemoração com a data, o programa será exibido, a princípio, uma única vez. Porém, existe há possibilidade de ir ao ar semanalmente.

Serão 46 personagens mirins, sendo que três deles são originais da 'Praça': Pacífico, Explicadinho e Zé Bonitinho.