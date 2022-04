Salve São Jorge: saiba onde celebrar o santo em Niterói e São Gonçalo

No próximo sábado (23) será celebrado o dia de São Jorge. O santo padroeiro da Cavalaria do Exército Brasileiro, dos escoteiros e da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, além de diversos países, como Inglaterra e Portugal. No ano passado, as celebrações religiosas para o santo estavam mais restritas em decorrência da pandemia da Covid-19, no entanto, neste ano, a festa dos fiéis está preparada para trazer toda glória e respeito a um dos santos mais exaltados no mundo. Confira como ficará a programação das igrejas e tendas espíritas de São Gonçalo e Niterói para a data.

Em São Gonçalo

A Capela de São Jorge, no Lindo Parque, vem realizando missas e homenagens ao santo desde o dia 10 deste mês. No dia 23, no sábado, quando será oficialmente o dia de São Jorge, as celebrações terão início a partir das 6h na igreja com a Alvorada. Às 7h30 haverá uma Santa Missa, sendo seguida por outra às 10h. A partir das 11h30 será servido o almoço, com opções de Angu à Baiana ou Strogonoff. Às 12h, ocorrerá a Oração Regina Coeli, às 16h ocorrerá outra Santa Missa focada nos devotos mirins, com a Bênção Sacerdotal com procissão pelas ruas do bairro ocorrendo às 17h30. Para finalizar, a Santa Missa ocorrerá às 18h30, com o Louvor com uma banda finalizando às 20h.

O evento no Lindo Parque está ocorrendo desde o dia 10 | Foto: Divulgação

Uma outra capela em São Gonçalo, também denominada Capela São Jorge, localizada no Sacramento, está organizando suas festividades ao santo. No dia 23, no sábado, a festa começará cedo, a partir das 6h, com a Alvorada. Da 7h30 às 9h ocorrerá o Café da Manhã. A partir das 10h terá início a Celebração e Bênçãos de objetos devocionais. Às 15h, haverá o Terça da Misericórdia. Às 16h, haverá o Terço Mariano e às 17h será a Santa Missa.

Haverá celebrações para o santo no Sacramento | Foto: Divulgação

Em Niterói

A Igreja São Jorge, que fica no Centro de Niterói, realizará a primeira Santa Missa do sábado (23) a partir das 6h30. Às 8h30 haverá outra Santa Missa, sendo seguida por uma às 10h30 e outra às 12h30. Às 14h30 ocorrerá o Terço da Misericórdia. Às 15h ocorrerá mais uma Santa Missa, com uma ao final do dia a partir das 17h.

Em Niterói, a festa acontecerá durante todo o dia | Foto: Divulgação

A Capela de São Jorge e Santa Bárbara, que fica no Barreto, em Niterói também celebrará o santo padroeiro. Haverá a Missa dos Devotos a partir das 7h do sábado (23), com a Missa Pelas Famílias ocorrendo em seguida, a partir das 9h. Às 10h30 haverá a Bênção Com A Espada de São Jorge e às 11h ocorrerá a Missa Pelas Almas. A partir das 12h, será servida uma deliciosa feijoada de São Jorge. O valor do prato será R$ 20 e será servida até às 15h. A partir desse horário terá início a Missa Pelos Solteiros e Bênção das Rosas de São Jorge. A partir das 16h haverá a Recitação do Mistério do Rosário e às 18h a Missa de Encerramento da Festa de São Jorge.

No Barreto, a festa terá direito a feijoada | Foto: Divulgação

Serviço:

A Capela de São Jorge, no Lindo Parque, está de endereço novo, ficando localizada agora na Rua Alexandre Brunet, S/N, no Lindo Parque - SG.

A Capela de São Jorge localizada no Sacramento fica na Estrada Santa Isabel, 1462, Sacramento - SG.

A Igreja de São Jorge fica na Rua Dr. Alcides Figueredo, no número 16, no Centro, bairro de Niterói.

A Capela de São Jorge e Santa Bárbara fica na Rua Assis de Vasconcellos, no número 51, no Barreto, bairro de Niterói.

Celebração para o Santo em Tendas Espíritas

Haverá duas celebrações para São Jorge em Tendas Espíritas em São Gonçalo. Uma ocorrerá na Tenda Espírita de Caridade João de Benguela – Ilè Ipútì Babá Baru localizada na Travessa Santa Rita, no número 518, no Rocha, bairro de São Gonçalo. O evento incluirá café da manhã e outros, confira a programação para o dia 23/04:

A partir das 8h da manhã haverá um café da manha para os fiéis, seguido de uma queima de fogos, com o anúncio da procissão com o toque de clarinete. Depois disso, haverá a procissão e a gira da Umbanda, seguida da Roda de Capoeira, que encerrará o dia.

No próximo sábado (23), a Tenda Espírita São Lázaro do Pita também estará realizando atividades para a celebração do santo a partir das 19h. A Tenda está programando uma grande gira em homenagem a São Jorge e o Santo Guerreiro da Umbanda Ogum, essa festa também marca o aniversário da Tenda Espírita São Lázaro, que completa 28 anos no Bairro do Pita. A Tenda fica na Rua Dr. Pio Borges nº2181 – Casa 02 – no Bairro do Pita.