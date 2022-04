Rio anuncia segunda dose de reforço para covid-19 para todos idosos

A cidade do Rio de Janeiro aplicará, até maio, a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 em pessoas com 60 anos ou mais de idade. Para receber a nova dose, é preciso ter sido imunizado com o primeiro reforço há pelo menos seis meses.

A informação foi divulgada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, em seu perfil no Twitter. Até agora, a cidade só estava vacinando pessoas com 80 anos, ou mais, e adultos com imunossupressão, que já tenham tomado o primeiro reforço há quatro meses.

O novo calendário prevê vacinar pessoas com 70 anos, ou mais, a partir da próxima quarta-feira (27), idosos com 65 anos, ou mais, a partir de 4 de maio e aqueles com 60 anos, ou mais, a partir de 11 de maio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, tomaram a primeira dose de reforço 62,3% da população adulta da capital fluminense. Já receberam o segundo reforço 36,4% dos idosos com 80 anos ou mais foram imunizados.