Tempo firme e clima ameno: Confira a previsão do tempo para o Carnaval fora de época

O clima se mantém estável nos próximos dias e os foliões devem curtir um carnaval fora de época com tempo firme, em Niterói e São Gonçalo. Contudo, as temperaturas devem variar bastante ao longo dos dias, com madrugadas frias e tardes quentes nos dois municípios.

Esta quinta-feira (21) deve ser o dia mais frio do feriadão, com as mínimas previstas para 19ºC e 18ºC e as máximas para 28ºC e 29ºC, em Niterói e São Gonçalo, respectivamente. A partir de sexta-feira (22) a temperatura deve começar a subir e os termômetros registram marcas entre 20ºC e 31ºC, na primeira, e 19ºC e 32ºC, na segunda.

O calor atinge seu ápice no sábado (23), com mínimas de 22ºC e 21ºC e máximas de 33ºC e 34ºC, em Niterói e São Gonçalo, respectivamente. No domingo a temperatura volta a cair e os termômetros variam entre 23ºC e 30ºC, no primeiro município, e 22ºC e 31ºC, no segundo. O clima se mantém ensolarado e com poucas nuvens em ambas as cidades ao longo de todo o feriadão.