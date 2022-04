Ganhador de R$ 10 milhões na Mega-Sena perde dinheiro após golpe

Um idoso ganhador de pouco mais de R$ 10 milhões na Mega-Sena perdeu o dinheiro do prêmio conquistado em 2018. Ele afirma ter sido vítima de um golpe na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul. As informações foram divulgadas pelo portal Yahoo.

Em pouco mais de quatro anos, Fredolino José Pereira viu seu sócio, de uma funerária comprada com o dinheiro do prêmio, roubá-lo constantemente. Dos milhões de reais, restaram apenas dois centavos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Já foram identificados indícios de falsificação de contratos, pelos quais Fredolino foi excluído da sociedade na funerária. Quatro pessoas são suspeitas do golpe.

Uma delas é o antigo sócio da vítima de 71 anos, que adquiriu um sítio e uma frota de dez veículos de 2018 para cá, supostamente com o dinheiro do prêmio de Fredolino.

"Com a justificativa de pagar funcionários, [o suspeito] pediu o cartão bancário da vítima e a partir dali não devolveu mais, começou a fazer sucessivos saques", declarou o delegado responsável pelo caso.

Foram feitas buscas na funerária e na casa dos quatro suspeitos. Um deles foi preso por porte ilegal de armas.