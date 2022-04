Menina de 11 anos atropelada por carro alegórico tem perna amputada

Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, teve uma de suas pernas amputada após envolver-se em um acidente com um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, durante o desfile da Série Ouro, por volta das 23h50 desta quarta-feira (20). Sua outra perna está em estado crítico.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a menina recebeu os primeiros socorros no posto médico montado na Marquês de Sapucaí antes de ser transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA) onde passou por cirurgia, na madrugada desta quinta-feira (21), e permanece internada em estado grave.

Raquel estava lanchando com a mãe em uma praça próxima à saída do Sambódromo, no Estácio, e junto de dois amigos afastou-se para olhar os carros alegóricos que passavam pelo local. Foi quando a criança teve sua perna esmagada em um poste pelo veículo que passava por um trecho estreito da via.

"Ela foi pra outra praça do outro lado, quando a mãe olhou ela não tava. Logo após, foi coisa de 5 minutos, já veio o irmão avisando que ela foi atropelada. O carro alegórico espremeu ela no poste. Ela estava bem encostada pra ver os carros passar. Estamos tentando assimilar o que aconteceu", contou Aline da Mota, amiga da família, durante entrevista ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.

A Polícia Civil (PC) analisa imagens de uma câmera de segurança que pode ter registrado o momento do acidente. Haviam outras duas no local, mas elas estavam desligadas. Os dois motoristas do guincho que conduzia o carro alegórico e outras duas testemunhas prestaram depoimento na delegacia temporária montada na altura do Setor 11 do Sambódromo e foram liberados logo em seguida.

A perícia acompanhada por um delegado, uma promotora de Justiça, policiais militares e representantes das escolas foi realizada no local do acidente, atrasando os desfiles em mais de uma hora. Em nota, a LIGA-RJ, responsável pela organização dos desfiles da Série Ouro, afirmou que acompanha o caso e prestou sua solidariedade à família de Raquel.

"A jovem menor subiu no carro alegórico fora do sambódromo, na Rua Frei Caneca, no Estácio, após deixar a área de dispersão. Prontamente, em menos de dois minutos, ela foi socorrida e levada ao Hospital Souza Aguiar, onde foi submetida a cirurgias. Equipes das Ligas e da Escola acompanham o caso na unidade hospitalar ao lado da família desde o primeiro instante e também colaboram com as autoridades. Nesse momento, é preciso esperar a apuração da perícia e autoridades para novos esclarecimentos".