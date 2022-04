Mega-Sena acumula e próximo concurso pode pagar até R$ 8,5 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso 2.473 da Mega-Sena, na noite desta quinta-feira (20), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 15 - 18 - 28 - 42 - 55 - 60. A premiação era de R$ 3 milhões para o vencedor.

Ninguém acertou as seis dezenas. A quina saiu para 23 apostadores e vai pagar R$ 87.936,68. Os 2.630 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.098,61.

O próximo concurso (2.474), no sábado (23), deve pagar o prêmio de R$ 8,5 milhões.

Como apostar?

A aposta mínima para participar é de R$ 4,50 e pode ser feito até as 19h pela internet. Como fazer? Em qualquer agência lotérica do Brasil ou no site da Caixa Econômica Federal. O apostador dever ser maior de 18 anos ou mais.