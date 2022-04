Operação Lei Seca atuará na Sapucaí durante o Carnaval

A Operação Lei Seca irá atuar na Sapucaí para prevenir possíveis acidentes durante o carnaval, realizando teste do bafômetro em todos os motoristas dos carros alegóricos antes da entrada na avenida. Os agentes de educação também estarão presentes conscientizando o público sobre o perigo da mistura de álcool e direção.

Na Sapucaí as ações serão realizadas nos dias de desfile especial.

A partir desta quarta-feira (20/04) a Lei Seca também intensificará as blitzes no entorno de lugares que terão eventos em toda região metropolitana e também na Região dos Lagos. No total, estão previstas 53 ações de fiscalização.

No último carnaval em 2020, a Operação Lei Seca abordou 126 motoristas de carros alegóricos para realizar o teste do bafômetro.

“A Operação Lei Seca intensificará as ações para garantir um carnaval com mais segurança. A presença da Operação na Sapucaí é de extrema necessidade tanto para assegurar que não tenha acidentes na avenida, causados por motoristas de carros alegóricos que possam estar alcoolizados, como também para alertar os foliões sobre a importância de voltar para casa com segurança, ” afirma o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fábio Pinho.