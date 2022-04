Sossego inova e vai desfilar com musos e rei de bateria

A Acadêmicos do Sossego, de Niterói, é uma escola que levou diversas surpresas para a Sapucaí e uma delas está no time montado para se apresentar neste ano. Isso porque além da Rainha de Bateria Malu Torres, a escola trouxe um Rei de Bateria, o Juarez Souza, e musos, como Michel Raviei.

Ao O SÃO GONÇALO eles falaram sobre a sensação de representar a escola e sobre o retorno do Carnaval após a pandemia.

“Eu tô numa expectativa tremenda. Foram dois anos de pausa e precisamos, mais do que nunca, mostrar para que viemos. Estamos esperando esse retorno faz tempo e vamos sambar até a última gota de suor, levando alegria, samba, deixando o que passou em 2020”, afirmou o Rei.

Juarez já desfilou na Sossego em outros anos, mas não como Rei de Bateria. “Eu usava a camisa da bateria em outros anos. 2022 é um ano atípico, depois do retorno da pandemia e acho que o Carnaval retornou com esse novo olhar que abre novas portas. O Carnaval é um ponto de voz onde as pessoas colocam também suas ideias e acho que os reis trabalham isso: porquê não um homem na frente da bateria com uma rainha? E é isso que a Sossego traz”, disse ele.

Michel Raviei, o muso, vem para mais um ano nesta posição. Ele está no seu quarto ano na função e vem desempenhando um papel fundamental. “Eu estou como muso da escola desde 2019 e não sou o único, temos alguns outros. Eu acho que a Sossego é uma escola que abriu portas para muitos homens ocuparem lugares em que estamos acostumados a ver mulheres”, disse ele.

| Foto: O São Gonçalo

O muso tem diversas expectativas para esse ano na Sapucaí. “Torço para o melhor possível nesse ano, nossa escola está belíssima, com fantasias lindas e temos tudo para vencer. Após a pandemia, o retorno é difícil, estamos com muita emoção agarrada na garganta, mas vamos para a Sapucaí com a melhor das expectativas”, disse.

Dona do tradicional posto de rainha de bateria, Malu Torres, falou sobre suas expectativas do desfile.

“As expectativas para esse retorno são as melhores possíveis. Eu me tornei rainha após um convite de uma outra rainha da Vigário Geral, ela que me trouxe para o samba e estar aqui é muito bom”, disse.

Esse é o primeiro ano de Malu na escola e ela comemora sua saúde e a de todos da Sossego após a pandemia.

| Foto: O São Gonçalo

“Vamos voltar com a melhor das energias nesse solo sagrado que é a Sapucaí e trazendo ainda uma mensagem de conscientização com o samba. Eu estou agradecida a Deus por estar aqui, por celebrar com alegria e saúde”, afirmou.

A Acadêmicos do Sossego, de Niterói, é a última a desfilar neste primeiro dia de Sapucaí e traz consigo o enredo "Visões Xamânicas", que traz profecias dos índios sobre o fim do mundo por causa da falta de cuidado dos humanos com o planeta.