Porto da Pedra levanta o público na avenida; veja fotos

A Porto da Pedra, de São Gonçalo, foi a quarta escola de samba a entrar na avenida neste primeiro dia de desfiles do Carnaval carioca e levantou o público durante os 54 minutos em que esteve desfilando.

Depois de ficar na terceira posição no carnaval de 2020, último realizado por conta da pandemia, os gonçalenses agora esperam ganhar o título para finalmente voltar ao grupo especial do Carnaval. Veja galeria de fotos do desfile do Tigre.