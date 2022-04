Tati Minerato estreia como rainha da bateria da Porto da Pedra

A campeã do Power Couple 3, Tati Minerato é a Rainha de Bateria da Porto da Pedra deste ano. Com toda sua ginga, ela pretende ajudar o Tigre gonçalense a conquistar o primeiro lugar na Série Ouro e, consequentemente, ganhar um lugar no Grupo Especial do ano que vem no Carnaval Carioca.

Em uma entrevista exclusiva ao O SÃO GONÇALO, ela contou como ocorreu o convite para participar do desfile da escola neste ano.

“O convite rolou e foi muito especial. Ele partiu do mestre Pablo, que já conhecia a minha história e me convidou. Ele me deu essa oportunidade de estar representando essa escola maravilhosa que me recebeu de braços abertos”, afirmou ela.

Minerato se dedicou à escola nos últimos tempos e viu que, a partir do ensaios, a Porto da Pedra está bem preparada para o dia de hoje.

“O que eu posso fazer para retribuir todo esse amor da escola é representar e dar o que a comunidade merece na Sapucaí. Eu posso garantir que a escola está linda, o samba enredo está na ponta da língua e a comunidade afiadíssima. Tá todo mundo feliz e empolgado e a gente tá indo “pras cabeças” mesmo, disse ela que já desfilou na Sapucaí em 2019 pela Unidos de Vila Isabel.

| Foto: O São Gonçalo

A Porto da Pedra será a quarta escola de samba a desfilar na Sapucaí nesta quarta-feira (20). A escola de São Gonçalo levará para avenida o enredo “O Caçador que traz Alegrias”, visando homenagear a yalorixá Mãe Stella de Oxóssi.