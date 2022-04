Acidente com criança de 11 anos interrompe desfila na Sapucaí

Um acidente com um criança de 11 anos de idade, envolvendo um carro alegórico da Escola de Samba 'Última Hora', no fim do desfile da agremiação, interrompeu os desfiles da Série Ouro.

De acordo com informações iniciais, uma menina teria subido no carro alegórico e, durante uma manobra do carro, ela teve a perna esmagada contra um poste. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da criança.

A Polícia Civil está realizando perícia no local e só vai liberar o retorno do desfile após o trabalho.

A Unidos da Ponte está concentrada esperando a liberação para entrar na Sapucaí. O desfile está atrasado há mais de 1 hora.