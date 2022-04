Eduardo Paes entrega chave da cidade para o Rei Momo e começa oficialmente o carnaval no Rio

Depois de seis anos, sem a tradicional cerimônia da entrega da chave da cidade para o Rei Momo, que dá o decreto de início do Carnaval no Rio, chegaram ao fim. Durante a tarde desta quarta-feira (20), foi retomada essa passagem simbólica no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul. O prefeito Eduardo Paes, junto com a banda da Guarda Municipal e a bateria da escola de samba São Clemente, executara a tradicional entrega da chave.

"Lamentavelmente essa cerimônia deixou de acontecer nos últimos anos, mas o Carnaval resistiu. O samba resistiu. A cultura popular resistiu. Para mim é uma honra, após oito anos entregando essa chave da cidade, estar aqui de novo. Vocês não sabem o quanto Maria Eduarda esperei por esse momento. O maior espetáculo da terra voltou. Vai ter carnaval carioca", comentou o prefeito Eduardo Paes.

O ritual não acontecia desde 2016, pois foi o ano que Marcelo Crivella foi eleito para à Prefeitura do Rio e enquanto seu mandato estava de pé, o ex-prefeito se recusava a fazer essa função e pedia para que alguém da secretária ou algum membro da Riotur fazê-la. E nos últimos dois anos, a pandemia impediu que esta cerimônia pudesse ser feita.

Em 2021, o prefeito trocou a tradição ao receber a chave do Rei Momo e depois entregá-la para a técnica de enfermagem Joelma Andrade e a enfermeira Adélia Maria dos Santos, que são servidoras da rede municipal de saúde. Já que no momento da entrega o Rio de Janeiro passava por uma segunda onda de coronavírus, devido a variante Delta.

"Que nesse Carnaval só reine a alegria, a espontaneidade, a liberdade de expressão, o consentimento de todos nós porque vivemos um momento atípico. Eu, como monarca da folia, declaro aberta a maior manifestação popular do mundo, que é o carnaval carioca", falou o Rei Momo.

Wilson Dias da Costa Neto, foi coroado pela quinta vez como ‘Rei Momo’, tendo ao seu lado a Rainha, Thaiana Rodrigues e das princesas Luara Lino e Deisiane de Jesus.

O prefeito Eduardo Paes, foi questionado sobre os desfiles de bloco de rua e informou que a Prefeitura não impedirá nenhuma celebração em espaço público, porém a proporção que sempre tem, não será possível de acontecer.