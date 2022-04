Itaboraí vacina bovinos e bubalinos contra Febre Aftosa

A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Agricultura, alerta sobre a inversão da vacinação contra a febre aftosa anunciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Segundo o novo calendário, a 1ª etapa de vacinação, que será iniciada no dia 1º de maio, será destinada aos bovinos e bubalinos com até 24 meses. E a segunda fase, em novembro, aos animais de todas as idades.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, é importante alertar os pecuaristas sobre a nova estratégia de vacinação anunciada pelo MAPA. A primeira fase da campanha acontece entre os dias 1º e 31 de maio. Já a segunda será realizada entre os dias 1º e 30 de novembro.

“A vacinação do rebanho bovino é fundamental para a prevenção da febre aftosa no nosso município. A Secretaria Municipal de Agricultura está mais uma vez junto com os produtores rurais nessa campanha. Em maio, iremos vacinar os animais até dois anos de idade, reafirmando nosso compromisso de avançar nas conquistas de Itaboraí para o controle dessa doença”, disse o secretário.

Em 2021, o município registrou um recorde na vacinação contra a febre aftosa. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), mais de 8 mil animais foram vacinados durante a 2ª etapa da campanha realizada em novembro, o equivalente a 84,76% do número de animais envolvidos na vacinação. Anteriormente, a maior marca registrada havia sido em 2016 com cerca de 38% dos animais vacinados.

Quem tiver qualquer dúvida sobre a vacinação da febre aftosa, pode procurar a sede da Secretaria Municipal de Agricultura, que fica na Avenida 22 de Maio, altura do número 7557, em Venda das Pedras, ou através do telefone 2635-7586.