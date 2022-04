Projeto Transformar inicia aulas de ginástica e alongamento em Porto das Caixas

Buscando levar atividades e qualidade de vida, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), inaugurou um novo núcleo do Projeto Transformar na Terceira Idade, na manhã desta quarta-feira (20), no bairro Porto das Caixas. A iniciativa conta com aulas de ginástica, circuito funcional e alongamento.

De acordo com a Semel, o principal objetivo do projeto é promover saúde e bem-estar para a população com mais de 60 anos, mas também podem participar moradores com idade inferior que queiram se inscrever. No bairro Porto das Caixas, as atividades vão acontecer, às segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 8h30, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que fica localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceição.

"A gente fica mais feliz a cada inauguração por poder atender a população com esse projeto que têm funcionado tão bem. O aumento no número de participantes é cada vez maior e o desenvolvimento dos moradores é visível. Na próxima semana, vamos inaugurar mais um núcleo, desta vez no bairro Apollo. Vamos avançar até que todos possam ter acesso a essas atividades", disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho.

Para participar das aulas, os interessados devem se inscrever no próprio local. No ato do cadastro, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação para comprovar a imunização contra a Covid-19.