Rodrigo Mussi recebe alta da UTI e segue para enfermaria do hospital

Rodrigo Mussi, ex-participante do BBB 22, recebeu alta médica e deixou a UTI na manhã desta quarta-feira (20). O ex-BBB passou por uma série de cirurgias ao longo de 20 dias desde que sofreu um acidente de carro. Ele ainda segue internado no Hospital das Clínicas, mas na enfermaria.

"É com imensa alegria que informo que o Rod está tendo alta da UTI neste momento. Ficará na enfermaria a partir de hoje, onde continuará sua reabilitação", informou o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, nas redes sociais.

O irmão do ex-BBB tem feito atualizações constantes sobre a recuperação e estado de saúde. Recentemente, ele informou que Rodrigo estava "mais calmo e um pouco menos confuso".

No início da semana, Mussi precisou ser medicado para controlar a agitação causada pela confusão mental, ele chegou a tentar sair da cama do leito de UTI e ir embora do hospital.

"Ele teve que ser medicado por essa agitação. Ele tentou sair da cama, ele quer ir embora, então isso atrapalha bastante. Ele ainda apresenta confusão, mistura realidade com confusão, o que é absolutamente normal, natural, e a gente espera que isso vá diminuindo ao longo dos dias. No mais, o Rodrigo tá bem".