Moradores de Novo Horizonte, em Itaboraí, sofrem com condições das ruas

Moradores do bairro Novo Horizonte, em Itaboraí, sofrem com o descaso do governo com o local onde moram. Apesar do nome do bairro, o horizonte dos moradores não tem nada de novo. As péssimas condições da rua são problemas antigos que incomodam a população, sem propostas de resolução.

A Rua Adriano Augusto é apenas algumas das várias do bairro que não têm asfalto. Além da falta dele, as ruas são esburacadas, cheias de pedra e lama. A situação fica ainda pior quando chove, detalham os moradores. "A maior parte das ruas é de morro então quando chove tudo isso aqui vira uma cachoeira, aí desce água, pedra, lama, lixo. É uma pouca vergonha a situação das ruas aqui. Aqui ainda tá bom, tem lugar em Itaboraí que consegue ser pior do que isso.", disse o pedreiro José Santana.

Enquanto em alguns bairros os próprios moradores tentam dar um jeito de amenizar o problema colocando entulho e barro para diminuir os buracos, alguns que moram no Novo Horizonte já até desistiram, já que pouco muda a situação. "Antes a gente ainda colocava uns entulhos pra dar um sossego pro carro do pessoal, mas não adianta porque vem a chuva e varre o trabalho todo, aí o pessoal acabou desistindo.", completou o pedreiro.

Questionada, a Prefeitura de Itaboraí informou que "seguindo o cronograma previsto, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) continua avançando diariamente com obras, pavimentação e manutenção para todos os distritos do município. A SEMSERP destaca que a localidade citada está incluído no planejamento, já tendo iniciado diversas ações de melhorias na infraestrutura desde o início da gestão na região, como patrolamento, operação tapa-buraco, drenagem, iluminação e demais serviços."