Feriadão em Niterói e SG: saiba o que abre e o que fecha!

Nesta semana, os gonçalenses e niteroienses terão um pouco de descanso. Isso porque, além do Carnaval fora de época, a semana terá dois feriados: um deles será na quinta-feira (21), o feriado de Tiradentes, já o outro será no sábado (23), o Dia de São Jorge. Pensando nisso, O SÃO GONÇALO preparou um guia de como ficarão os horários dos estabelecimentos comerciais nos municípios.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Tiradentes, comemorado em 21 de abril. No dia 22 de abril, sexta-feira, o atendimento ao público acontece normalmente. Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados, ou seja, no dia 22 de abril. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Shoppings

O Plaza Shopping Niterói funcionará em um horário diferenciado na próxima quinta-feira (21) e sábado (23). Em ambos os dias, as lojas e quiosques abrirão das 15h às 21h, já a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h. O cinema seguirá uma programação específica. Na sexta-feira (22) e no domingo (24), o shopping funcionará em horário normal.

O Shopping Bay Market também funcionará com um horário especial nesses feriados. No dia 21, o shopping abrirá às 12h e funcionará até às 20h. As lojas e quiosques facultativos poderão abrir das 12h às 20h. A praça de alimentação também funcionará nesse horário. O cinema seguirá sua programação normal. O Bay funcionará da mesma forma no dia 23, no feriado de São Jorge.

O Pátio Alcântara funcionará de forma distinta nos dias 21 e 23 de abril. Em ambos os dias, as lojas e quiosques abrem às 9h e funcionarão até às 15h. A praça de alimentação funcionará das 10h às 15h. Na sexta-feira (22), o shopping abrirá em seu horário normal, funcionando das 9h às 21h.

Já o São Gonçalo Shopping funcionará diferentemente na quinta-feira (21). O horário de abertura opcional das lojas e quiosques será das 13h às 15h, já as de funcionamento obrigatório abrirão às 15h e ficarão até às 21h. As áreas de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 21h e o cinema terá programação própria. Já no sábado (23) as lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, assim como as áreas de alimentação e lazer e o cinema terá programação própria.

O Partage Shopping terá seus quiosques e lojas funcionando de forma opcional 11h às 15h no dia 21, já as lojas que funcionam de forma obrigatório abrirão às 15h e funcionarão até às 21h. As áreas de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 21h e os bares e restaurantes do Jardim das 11h às 22h. O cinema seguirá a programação própria. No dia 23, as lojas e quiosques funcionarão das 10h às 22h, as áreas de alimentação também funcionarão nesse horário e os bares e restaurantes do Jardim abrirão das 10h às 23h. O cinema seguirá sua programação própria.

Barcas

A CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados nos dias 21/04 (quinta-feira - feriado de Tiradentes), 22/04 (sexta-feira) e 23/04 (sábado – feriado de São Jorge), na linha Arariboia. Sendo assim, as travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto Rio-Niterói. Vale ressaltar que, nesses três dias, não haverá operação nas linhas Cocotá e Charitas.

A operação das linhas Paquetá e da Divisão Sul não será alterada na sexta-feira (22/04), sendo praticada a grade de dias úteis, conforme disponível em https://www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas. Já na quinta (21) e no sábado (23), ambas funcionarão com grade de fins de semana e feriados.

Prefeituras

As prefeituras de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá confirmaram que a sexta-feira (22), que fica entre os feriados, será considerada ponto facultativo. Os serviços serão normalizados nos órgãos públicos na segunda-feira (25).