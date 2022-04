Ingá ganha feira do Circuito Arariboia, sempre às quartas-feiras

Há uma semana, o Circuito Arariboia de Economia Solidária da Prefeitura de Niterói passou a funcionar também na Praça César Tinoco, no Ingá, entre a praia das Flechas e a R. Dr. Paulo Alves. Os moradores do bairro e da região do entorno ganharam uma nova opção para as suas compras.

A feira vai funcionar todas as quartas-feiras, das 8h às 14h, com objetivo de ajudar os produtores locais e valorizar o produto niteroiense. São mais de 30 produtores em barracas de artesanatos, roupas, queijos, verduras e legumes de agricultura familiar, além de pães artesanais e doces. A feira também conta com rodas de debates, música e arte.

O secretário de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói, Elton Teixeira, reforça que a expansão beneficia a economia solidária do município.

“A expansão do Circuito Arariboia permite que mais produtores tenham espaço para vender seus produtos. Neste momento de aumento do desemprego, muitos trabalhadores estão vendo na economia solidária uma forma de gerar renda”, contou o secretário.

O Circuito Arariboia é gerido pela Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária, em cogestão com o Fórum de Economia Solidária de Niterói, e é composto de feiras que ficam localizadas no Centro, Icaraí e Itaipu. No Centro, a feira funciona ao lado do Terminal João Goulart, na Avenida Visconde do Rio Branco. A feira acontece de forma quinzenal, às quintas-feiras, e a próxima acontece no dia 28 de abril.

São diversas barracas com produtos artesanais, trabalhos manuais, produtos orgânicos e arte popular. A feira de Itaipu fica na Praça das Amendoeiras e ocorre aos sábados, próximo ao ponto final do ônibus 38, das 8h às 18h. E no Campo de São Bento o evento começa às 8h e vai até às 14h, todos os sábados do mês.

Identidade visual -

As feiras do Circuito Arariboia ganharam identidade visual. As feiras do Centro e do Ingá foram as primeiras a receber a nova roupagem, com banner de identificação aventais para os produtores. As do Campo de São Bento e de Itaipu também já receberam e vão passar a utilizar em suas próximas edições.

Segundo o secretário Elton Teixeira, “identificar as feiras do Circuito Arariboia de Economia Solidária era uma reivindicação antiga do movimento social e que, aos poucos, estamos atendendo. Nesse primeiro momento foram aventais e banners. Em breve teremos panfletos e toda estrutura necessária para a realização das feiras”, contou.

O Circuito Arariboia de Economia Solidária foi estabelecido como uma das ações da Política Municipal de Economia Solidária (Lei 3.473 de janeiro de 2020) e conta com quatro feiras, com a perspectiva de ser ampliada até o fim deste ano.